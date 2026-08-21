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Multibagger Stock: केवळ 8 महिन्यांत 1 लाखाचे 5 लाख झाले! AI शेअरने गुंतवणूकदारांना दिला 500% रिटर्न

Multibagger AI Stock: AI आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील या शेअरने अवघ्या 8 महिन्यांत तब्बल 500% रिटर्न देत गुंतवणूकदारांना मालामाल केले.
Multibagger Stock 2026

₹1 Lakh Became ₹5 Lakh in Just 8 Months! This AI Stock Delivered 500% Returns

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

₹1 lakh investment 5 lakh return: शेअर बाजारात गुंतवणूक ही जोखमीचे मानली जाते. मात्र काही शेअर्स छोट्या कालावधीत असा काही रिटर्न देतात की त्यात गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार मालामाल होतात. त्यामुळे अशा मल्टीबॅगर स्टॉकच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष सध्या कनेक्टिव्हिटी आणि AI इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील Sterlite Technologies Ltd (STL) या कंपनीकडे वेधले आहे.

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