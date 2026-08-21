Multibagger Stock: केवळ 8 महिन्यांत 1 लाखाचे 5 लाख झाले! AI शेअरने गुंतवणूकदारांना दिला 500% रिटर्न

₹1 lakh investment 5 lakh return: शेअर बाजारात गुंतवणूक ही जोखमीचे मानली जाते. मात्र काही शेअर्स छोट्या कालावधीत असा काही रिटर्न देतात की त्यात गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार मालामाल होतात. त्यामुळे अशा मल्टीबॅगर स्टॉकच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष सध्या कनेक्टिव्हिटी आणि AI इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील Sterlite Technologies Ltd (STL) या कंपनीकडे वेधले आहे..2026 मध्ये या कंपनीच्या शेअरमध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली आहे. बाजारातील आकडेवारीनुसार, वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत शेअरमध्ये तब्बल 500% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. म्हणजेच या कालावधीत गुंतवणूकदारांना 5 पट रिटर्न मिळाला आहे. .Post Office Scheme: दरमहा 61 हजारांची कमाई; 1 कोटींचा फंड! 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीचं हे गणित पाहा.एका वर्षात 500% पेक्षा जास्त परतावा20 ऑगस्ट रोजी बाजार बंद होताना Sterlite Technologiesच्या शेअरची किंमत सुमारे 621.90 होती. या शेअरच्या परफॉर्मेंस बघता -गेल्या एका महिन्यात शेअरमध्ये सुमारे 17.62% वाढ झाली आहे. सहा महिन्यांत शेअर तब्बल 271.06% वाढला आहे, तर 2026 च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत शेअरने सुमारे 506.73% परतावा दिला आहे.म्हणजेच, सहा महिन्यांपूर्वी केलेली गुंतवणूक या तेजीमुळे जवळपास पाच पट झाली असती. मात्र, एवढ्या मोठ्या वाढीनंतर शेअरमध्ये नव्याने गुंतवणूक करण्यापूर्वी जोखीम आणि कंपनीची आर्थिक स्थिती तपासणे महत्त्वाचे आहे..कंपनी काय करते?स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ही कनेक्टिव्हिटी सोल्यूशन्स आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात कार्यरत कंपनी आहे. AI इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर नेटवर्क, FTTx आणि ग्रामीण कनेक्टिव्हिटीसाठी कंपनी विविध एंड-टू-एंड सोल्यूशन्स उपलब्ध करून देते..100 देशांत विस्तार जगभरात Artificial Intelligence आणि Data Centerची मागणी वाढत असल्याने हाय-स्पीड नेटवर्क आणि ऑप्टिकल कनेक्टिव्हिटीची गरजही वाढत आहे. या वाढत्या मागणीचा फायदा या कंपनीला भविष्यात मिळू शकतो. विशेष म्हणजे कंपनीचे व्यवसायिक अस्तित्व भारतापुरते मर्यादित नसून उत्तर अमेरिका, युरोप आणि आशियातील बाजारपेठांमध्येही तिची उपस्थिती आहे. कंपनीचा ग्राहकवर्ग 100 हून अधिक देशांमध्ये असल्याचे सांगितले जाते..Maruti Suzuki Offer: ऑगस्टमध्ये कार खरेदीची मोठी संधी! तब्बल 1.85 लाखांपर्यंत फायदा; Grand Vitara, Balenoसह कोणत्या कारवर किती ऑफर?.गुंतवणूक करण्यापूर्वी लक्षात ठेवा की एखाद्या शेअरने भूतकाळात मल्टीबॅगर परतावा दिला म्हणून भविष्यातही तसाच परतावा मिळेल, असे नाही. त्यामुळे केवळ मागील तेजी पाहून गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते.Disclaimer: ही बातमी केवळ माहितीसाठी आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.