Multibagger Stock: 1 लाखांचे झाले तब्बल 1.35 कोटी! फक्त 6 महिन्यांतच पैसा तिप्पट; पाहा गुंतवणूकदारांना मालामाल करणारा शेअर

Diamond Power Infrastructure share: सध्या शेअर बाजारात मोठा फायदा झालेला दिसत नसला तरी काही शेअर्सने मात्र आपले गुंतवणूकदारांना मालमाल केले आहे. असाच एक Diamond Power Infrastructure Ltd चा शेअर गेल्या काही वर्षांत गुंतवणूकदारांसाठी मल्टीबॅगर ठरला आहे. या शेअरने पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत गुंतवणूकदारांच्या 1 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त केले आहे. एवढेच नाही तर अवघ्या सहा महिन्यांत या शेअरने गुंतवणूकदारांचे पैसे तिप्पट केले आहेत..शुक्रवारी आठवड्याच्या शेवटच्या बाजार दिवशी Diamond Power Infrastructure चा शेअर 369 रुपयांवर बंद झाला. मात्र, एका महिन्याचा विचार केला तर शेअरमध्ये 4 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. अल्पावधीत दबाव असला तरी दीर्घकाळात या शेअरने गुंतवणूकदारांना मोठा रिटर्न दिला आहे..Gold Rate Today: सोनं उच्चांकापासून 26 हजारांनी स्वस्त! पाहा ताजा भाव; पुढे सणासुदीच्या काळात सोनं महागणार की स्वस्त होणार?.6 महिन्यांत तिप्पट रिटर्नDiamond Power Infrastructure च्या शेअरने गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे 210 टक्के परतावा दिला आहे. तर सुमारे चार महिन्यांत गुंतवणूकदारांची रक्कम जवळपास तिप्पटझाली आहे.समजा, सहा महिन्यांपूर्वी या शेअरमध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते, तर त्या गुंतवणुकीचे मूल्य आता सुमारे 3 लाख रुपये झाले असते. म्हणजेच 1 लाखांच्या गुंतवणुकीवर जवळपास 2 लाखांचा फायदा झाला असता..3 वर्षांत 1 लाखांचे 1.35 कोटीया शेअरने गेल्या तीन वर्षांत गुंतवणूकदारांना थेट करोडपती केले आहे. मागील 3 वर्षात शेअरने तब्बल 13,566.7 टक्के परतावा दिला आहे. 3 वर्षांपूर्वी सप्टेंबर 2026 मध्ये Diamond Power Infrastructure च्या शेअरची किंमत सुमारे 2.70 रुपये होती. आता हा शेअर 369 रुपयांवर पोहोचला आहे.त्यामुळे 3 वर्षांपूर्वी जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने या शेअरमध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते, तर त्या गुंतवणुकीचे मूल्य आज सुमारे 1.35 कोटी रुपये झाले असते. म्हणजेच दीर्घकाळासाठी या शेअरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा झाला आहे..कंपनी काय करते?Diamond Power Infrastructure Limited ही भारतातील वीज क्षेत्राशी संबंधित कंपनी आहे. कंपनी वीज ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशनसाठी लागणारी उत्पादने तसेच संबंधित सेवा पुरवते.बीएसईच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, कंपनीचे मार्केट कॅप सुमारे 20,014.45 कोटी रुपये आहे.टीप: शेअर बाजारातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. ही बातमी फक्त माहितीसाठी देण्यात आली असून कोणताही प्रकारचा गुंतवणूक सल्ला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.