Multibagger Stock: ₹11 चा शेअर थेट ₹1100 वर! 1 लाखाचे झाले तब्बल 1 कोटी 10 लाख; 5 वर्षांत गुंतवणूकदार मालामाल

Multibagger Stock: भारतीय शेअर बाजारात गेल्या काही वर्षांत काही कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांना अफाट परतावा दिला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे Lloyds Metals & Energy. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या लोखंड धातूचे उत्खनन करणाऱ्या या कंपनीच्या शेअरने अलीकडच्या काळात गुंतवणूकदारांना मोठा रिटर्न दिला आहे. शेअरची किंमत सातत्याने वाढत नवे उच्चांक गाठत असून, त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत भरमसाठ वाढ झाली आहे..शेअरची कामगिरी कशी राहिली?सुरुवातीला काही वर्षे स्थिर राहिल्यानंतर 2021 पासून या शेअरमध्ये मोठी तेजी दिसून आली. त्यानंतर मागणी सातत्याने वाढत गेली आणि 2025 च्या मध्यापर्यंत शेअरने गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा दिला. विशेष म्हणजे मे 2024 ते जुलै 2025 या कालावधीत 12 महिन्यांपैकी 10 महिने शेअर वाढीसह बंद झाला. या काळात सुमारे 120 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळाला आणि शेअरने ₹1,613.40 असा नवा सर्वकालीन उच्चांक गाठला..11 रुपायांचे झाले 1140 रुपये या शेअरची दीर्घकालीन कामगिरी पाहिली तर या शेअरने इतिहास घडवला आहे. मार्च 2021 मध्ये सुमारे 11 रुपयांवर असलेला हा शेअर आता सुमारे 1100 ते 1150 रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. म्हणजेच या कालावधीत जवळपास 10,000% वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी हा शेअर वाढीसह बंद झाला असून त्यातील चार वर्षे 'मल्टिबॅगर' ठरली आहेत..1 लाखाची गुंतवणूक झाली 1.10 कोटी या शेअरच्या प्रचंड वाढीमुळे गुंतवणूकदारांची संपत्तीही झपाट्याने वाढली आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या गुंतवणूकदाराने पाच वर्षांपूर्वी या शेअरमध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते आणि ते शेअर्स अजूनही ठेवले असते, तर आज त्या गुंतवणुकीची किंमत सुमारे 1.10 कोटी रुपये झाली असती. योग्य कंपनी निवडल्यास शेअर बाजार किती मोठी संपत्ती निर्माण करू शकतो याचे हे उत्तम उदाहरण मानले जाते..शेअरमध्ये तेजी का? कंपनीची ऑपरेशनल कामगिरी मजबूत होत असल्यामुळे शेअरमध्ये गुंतवणूकदारांची मागणी वाढली आहे. याशिवाय कंपनीने भविष्यातील वाढीसाठी काही महत्त्वाच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. यात कंपनीने चंद्रपूरमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या स्टील कॉम्प्लेक्सद्वारे केला जाणारा व्यापार विस्तार आणि Tata Steel सोबत विविध क्षेत्रांत भागीदारी तसेच काँगो प्रजासत्ताकात कॉपर प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणूक यांचा समावेश आहे.(Disclaimer: हा लेख फक्त माहितीसाठी आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीची असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)