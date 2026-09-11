Multibagger Stock: 5 दिवसांतच 1 लाखाचे झाले 3 लाख! 300% रिटर्न देणाऱ्या शेअरने गुंतवणूकदारांना केले मालामाल

ESDS Software Solutions Share News: सध्या शेअर बाजारात मोठे उतार दिसत असताना नुकताच बाजारात लिस्ट झालेला ESDS Software Solutions चा शेअर सध्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेत आहे. लिस्टिंगनंतर अवघ्या 5 ट्रेडिंग सेशन्समध्ये या शेअरच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून, गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक 3 पट झाली असून शुक्रवारी सलग पाचव्या ट्रेडिंग सेशनमध्ये 10 टक्क्यांचे अपर सर्किट लागले..IPO किमतीपेक्षा 300% पेक्षा जास्त वाढशेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीची मानली जाते. मात्र, काही शेअर्स कमी कालावधीतच मोठी तेजी दाखवतात. ESDS Software Solutions च्या शेअरनेही सध्या अशीच दमदार कामगिरी केली आहे. IPO मध्ये ₹429 या इश्यू प्राइसवर मिळालेल्या या शेअरने आतापर्यंत जवळपास 300 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे. त्यामुळे लिस्टिंगनंतर अवघ्या काही दिवसांतच हा शेअर मल्टीबॅगर ठरला आहे..Gold Rate Today: गणेशोत्सवाआधीच सोन्याचे भाव कोसळले! सणाआधी सोनं किती स्वस्त? महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा ताजा भाव पाहा.4 सप्टेंबरला झाली लिस्टिंगESDS Software चा IPO 28 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबरदरम्यान सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होता. IPO चा अपर प्राइस बँड ₹429 निश्चित करण्यात आला होता. त्यानंतर 4 सप्टेंबरला कंपनीच्या शेअरची बाजारात सुमारे 76 टक्के प्रीमियमसह ₹757 वर लिस्टिंग झाली.म्हणजेच, बाजारात एंट्री करतानाच या शेअरने गुंतवणूकदारांना दमदार परतावा दिला. मात्र, लिस्टिंगनंतरही शेअरमधील तेजी कायम राहिली आणि सलग 5 ट्रेडिंग दिवस शेअरला अपर सर्किट लागले..₹757 वरून ₹1740 पारIPO मध्ये ₹429 असलेला ESDS Software चा शेअर लिस्टिंगच्या दिवशी ₹757 वर बाजारात सूचीबद्ध झाला. त्यानंतर गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या बाजारदिवशी, म्हणजेच शुक्रवारी बाजार बंद होताना शेअर ₹908.40 वर पोहोचला.त्यानंतर सोमवारी बाजार सुरू होताच शेअरमध्ये पुन्हा 20 टक्क्यांचे अपर सर्किट लागले आणि भाव ₹1,090.05 वर पोहोचला. मंगळवारी शेअर ₹1,189 वर उघडला आणि पुन्हा 20 टक्क्यांची वाढ नोंदवत ₹1,308.05 या नव्या उच्चांकावर पोहोचला. यानंतर 11 सप्टेंबर, शुक्रवारी BSE वर शेअरमध्ये 10 टक्क्यांचे अपर सर्किट लागले आणि भाव ₹1,716.35 वर पोहोचला..IPO ला जबरदस्त प्रतिसादESDS Software Solutions ही कंपनी क्लाउड कॉम्प्युटिंग, डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सॉफ्टवेअरशी संबंधित सेवा पुरवते. कंपनीच्या IPO ला गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. तीन दिवसांच्या कालावधीत IPO एकूण 135.88 पट सबस्क्राइब झाला होता..Gold Investment: आज 50 हजारांचं सोनं घेतलं तर 10 वर्षांनी किती लाखांचं होईल? जाणून घ्या गणित.कंपनी काय करते?ESDS Software Solutions ही ऑगस्ट 2005 मध्ये स्थापन झालेली AI-आधारित क्लाउड, मॅनेज्ड सर्व्हिसेस, डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स देणारी कंपनी आहे. ही कंपनी Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Managed Services आणि Software-as-a-Service (SaaS) यांसह विविध सेवा देते.Disclaimer: ही बातमी केवळ माहितीसाठी आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.