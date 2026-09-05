Multibagger Stock: 50,000 चे झाले तब्बल 7 लाख! 1320% रिटर्न देणाऱ्या शेअरची जोरदार चर्चा; 3 आठवड्यांत पैसा डबल

Multibagger Stock Doubled Investor Money in Just 3 Weeks: शेअर बाजारात काही पेनी स्टॉक्स अल्पावधीतच मल्टीबॅगर ठरतात. PVP Ventures च्या शेअरमध्ये सध्या अशीच जोरदार तेजी पाहायला मिळत आहे. कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीत झालेली सुधारणा, तिमाही निकाल आणि क्रेडिट रेटिंगमधील सकारात्मक बदल यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष या स्मॉलकॅप शेअरकडे वळाले आहे..एका महिन्यात शेअरने दिला 145% परतावाPVP Ventures च्या शेअरमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून खरेदीचा जोर वाढला आहे. गेल्या एका महिन्यात शेअरमध्ये सुमारे 145.90 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याचा अर्थ या कालावधीत शेअरमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचे मूल्य जवळपास अडीचपट झाले आहे. गेल्या वर्षभराचा विचार केला तर शेअरने सुमारे 137 टक्के परतावा दिला आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! 10 दिवसांपासून सोनं स्वस्त; आज मुंबई-पुण्यात किती आहे भाव?.5 वर्षांत 1,320% पेक्षा जास्त रिटर्नदीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठीही PVP Ventures च्या शेअरने मोठा परतावा दिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत या शेअरची किंमत सुमारे 1,319.58 टक्क्यांनी वाढली आहे. समजा एखाद्या गुंतवणूकदाराने पाच वर्षांपूर्वी या शेअरमध्ये 50,000 रुपये गुंतवले असते, तर दिलेल्या परताव्यानुसार त्या गुंतवणुकीचे मूल्य आज जवळपास 7 लाख झाले असते. म्हणजेच सुरुवातीची गुंतवणूक जवळपास 14 पट वाढली असती..PVP Ventures कंपनी नेमकं काय करते?PVP Ventures ही रिअल इस्टेट, शहरी पायाभूत सुविधा आणि विविध व्यवसायांमध्ये गुंतवणुकीशी संबंधित काम करणारी कंपनी आहे. रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या माध्यमातूनही कंपनी व्यवसाय करते. विशेष म्हणजे, शेअरमध्ये बराच काळ मोठी हालचाल दिसत नव्हती. मात्र ऑगस्टपासून शेअरमध्ये सातत्याने तेजी निर्माण झाली असून खरेदीचा जोर वाढला आहे. या तेजीमागे कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीतील सुधारणा आणि काही सकारात्मक व्यावसायिक घडामोडी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत..Money Habits: पैसा कमावणं सगळ्यांनाच जमतं, पण श्रीमंत लोक करतात 'ही' 5 कामं; तुम्ही करता का?.गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे नक्की पाहाPVP Ventures च्या शेअरने अल्प आणि दीर्घ मुदतीत मोठा परतावा दिला असला, तरी त्याचा अर्थ पुढेही तसाच परतावा मिळेल असे नाही. विशेषतः एखाद्या शेअरमध्ये कमी कालावधीत मोठी तेजी झाल्यानंतर त्यातील जोखीमही वाढू शकते. त्यामुळे केवळ मागील परतावा पाहून गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे टाळावे. गुंतवणूक करताना कंपनीचे तिमाही निकाल, कर्जाचे प्रमाण, व्यवसायाची स्थिती, भविष्यातील प्रकल्प, कॅश फ्लो यांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे.Disclaimer: ही माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी असून गुंतवणूक सल्ला नाही. कोणत्याही शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी कंपनीची आर्थिक स्थिती आणि जोखीम यांचा अभ्यास करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.