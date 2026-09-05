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Multibagger Stock: 50,000 चे झाले तब्बल 7 लाख! 1320% रिटर्न देणाऱ्या शेअरची जोरदार चर्चा; 3 आठवड्यांत पैसा डबल

Multibagger Stock Investment: 50,000 ची गुंतवणूक तब्बल 7 लाखांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या या शेअरने 1320% रिटर्न देत गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले आहे. गेल्या 3 आठवड्यांत शेअरचा भाव दुप्पटपेक्षा जास्त वाढल्याने हा मल्टिबॅगर स्टॉक सध्या जोरदार चर्चेत आहे.
Multibagger Stock

Multibagger Stock: ₹50,000 Turns Into ₹7 Lakh! This Stock Gave 1320% Returns

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Multibagger Stock Doubled Investor Money in Just 3 Weeks: शेअर बाजारात काही पेनी स्टॉक्स अल्पावधीतच मल्टीबॅगर ठरतात. PVP Ventures च्या शेअरमध्ये सध्या अशीच जोरदार तेजी पाहायला मिळत आहे. कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीत झालेली सुधारणा, तिमाही निकाल आणि क्रेडिट रेटिंगमधील सकारात्मक बदल यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष या स्मॉलकॅप शेअरकडे वळाले आहे.

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