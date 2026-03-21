Multibagger Stock: 17 रुपायांवरून 1166 रुपयांपर्यंत झेप! 3 वर्षांत 6600% रिटर्न; बाजार कोसळत असतानाही हा शेअर तेजीत

Kesar India Limited Stock: या शेअरमध्ये काल शुक्रवारी जबरदस्त तेजी पाहायला मिळाली. काल हा शेअर 8% पेक्षा जास्त उसळी घेत 1,166 रुपयांवर पोहचला. विशेष म्हणजे, गेल्या 3 वर्षांत या स्टॉकने तब्बल 6600% पेक्षा जास्त रिटर्न देत गुंतवणूकदारांना मालामाल केले आहे.
Hidden Multibagger: This Stock Jumped 6600% While Markets Struggled

Hidden Multibagger: This Stock Jumped 6600% While Markets Struggled

Vinod Dengale
Multibagger Stock: शेअर बाजारात अमेरिका-इराण युद्धयुद्धामुळे घसरण होत असताना चांगली वाढ होणाऱ्या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांची नजर लागून आहे. यातच आता मल्टिबॅगर ठरलेली Kesar India Limited ही कंपनी जोरदार चर्चेत आली आहे. या कंपनीच्या शेअरमध्ये तुफानी तेजी पाहायला मिळत असून काल शुक्रवारी BSE वर इंट्राडे दरम्यान शेअरने 8% पेक्षा जास्त उसळी घेत थेट 1,166 रुपयांवर पोहचले. त्यामुळे कंपनी फोकसमध्ये आली.

