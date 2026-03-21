Multibagger Stock: 17 रुपायांवरून 1166 रुपयांपर्यंत झेप! 3 वर्षांत 6600% रिटर्न; बाजार कोसळत असतानाही हा शेअर तेजीत

Multibagger Stock: शेअर बाजारात अमेरिका-इराण युद्धयुद्धामुळे घसरण होत असताना चांगली वाढ होणाऱ्या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांची नजर लागून आहे. यातच आता मल्टिबॅगर ठरलेली Kesar India Limited ही कंपनी जोरदार चर्चेत आली आहे. या कंपनीच्या शेअरमध्ये तुफानी तेजी पाहायला मिळत असून काल शुक्रवारी BSE वर इंट्राडे दरम्यान शेअरने 8% पेक्षा जास्त उसळी घेत थेट 1,166 रुपयांवर पोहचले. त्यामुळे कंपनी फोकसमध्ये आली. .कशी आहे कंपनी ही कंपनी रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यरत असून निवासी, व्यावसायिक तसेच औद्योगिक प्रकल्प आणि फॅक्टरी बांधकामात सक्रिय आहे. कंपनीच्या शेअर्सबाबत बघितले तर गेल्या 6 महिन्यांत या स्टॉकने 65% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली आहे, तर एका वर्षात सुमारे 93% परतावा दिला आहे. सध्या कंपनीची मार्केट वॅल्यू 3,200 कोटींहून अधिक झाली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा कंपनीवरील वाढता विश्वास दिसतो..3 वर्षात 6600% रिटर्न दीर्घकालीन परताव्याबाबत बोलायचे झाले, तर या शेअरने गेल्या 3 वर्षांत तब्बल 6600% पेक्षा जास्त वाढ दर्शवली आहे. मार्च 2023 मध्ये सुमारे 17.23 रुपयांवर असलेला हा शेअर आता 1,166 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. मागील 2 वर्षांतही 133% वाढ दिसून आली आहे..नफा 600% वाढला कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीतही मोठी झेप पाहायला मिळत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबर तिमाहीत कंपनीने 15.34 कोटींचा नफा कमावला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत 600% पेक्षा अधिक वाढलेला आहे. याच कालावधीत कंपनीची नेट विक्री 91.65 कोटींवर पोहोचली असून ती वर्षभरात 450% पेक्षा जास्त वाढली आहे. .वरील आकडेवारीवरून समजते की कंपनीची आर्थिक कामगिरी मजबूत असून बाजारातील मागणी आणि व्यवसायातील वाढ यामुळे शेअरमध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळत आहे. मात्र, अशा वेगाने वाढलेल्या स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदारांनी काळजीपूर्वक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. (Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. यामधील माहिती ही गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)