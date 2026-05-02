Multibagger Stock: लखपतींचे करोडपती बनवणारा स्टॉक! फक्त ₹1 लाखाचे झाले तब्बल ₹1.30 कोटी

Multibagger Stock Share Market: प्रत्येक गुंतवणूकदाराचे शेअर बाजारात कमी पैशात मोठा नफा कमावण्याचे स्वप्न असते. पण अशा संधी वारंवार येत नाहीत. कधीकधी, असा एखादा स्टॉक समोर येतो जो वर्षानुवर्षे शांततेत वाढत राहतो आणि नंतर मल्टीबॅगर बनून गुंतवणूकदारांना आश्चर्यचकित करतो. अशाच एका स्टॉकने गुंतवणूकदारांना लखपतीचे करोडपती केले आहे. .₹12.50 चा शेअर पोहचला ₹1,630 Cian Agro Industries and Infrastructure या कंपनीच्या शेअरने गुंतवणूकदारांना मालामाल केले आहे. ज्या गुंतवणूकदारांना वाटते की लहान स्टॉक्समध्ये कोणतीही क्षमता नसते, त्यांच्यासाठी हा स्टॉक एक उत्तम उदाहरण आहे. मे 2017 मध्ये, या स्टॉकची किंमत फक्त ₹12.50 होती मात्र आता 30 एप्रिलला बाजार बंद होतेवेळी तो जवळपास ₹1,630 रुपयांवर व्यवहार करत होता. गेल्या नऊ वर्षांत, या मल्टीबॅगर पेनी स्टॉकने आपल्या गुंतवणूकदारांना तब्बल 12,940% परतावा दिला आहे. त्यामुळे जर कंपनी मजबूत असेल आणि गुंतवणूकदार संयमी असेल, तर शेअर बाजार सोन्याची खाण ठरू शकतो..शेअर किमतीचा प्रवासCian Agro Industries and Infrastructure शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना केवळ दीर्घकाळातच नव्हे, तर अल्पकाळातही श्रीमंत केले आहे.गेल्या एका वर्षात, हा स्टॉक ₹400 वरून ₹1,630 पर्यंत वाढला आहे.पाच वर्षांपूर्वी, या स्टॉकची किंमत सुमारे ₹36.50 होती. तेव्हापासून, त्यात 4,350% ची वाढ झाली आहे.गेल्या काही महिन्यांत, या स्टॉकने गुंतवणूकदारांना सुमारे 140% चा मजबूत परतावा देखील दिला आहे..1 लाखाचे झाले तब्बल 1.30 कोटीआता या शेअरमधील गुंतवणुकीचे गणित समजून घेऊया. जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने 2017 मध्ये या स्टॉकमध्ये 1 लाख गुंतवले असते, तर ती गुंतवणूक तब्बल ₹1.30 कोटी झाली असती.2 वर्षांपूर्वी गुंतवलेले ₹1 लाख आज ₹40 लाख झाले असते.जर कोणी फक्त एका महिन्यापूर्वी ₹1 लाख गुंतवले असते, तर त्याचे आज ₹2.40 लाख झाले असते..सध्याची स्टॉक स्थितीया कंपनीचा शेअर सध्या फक्त BSE वर लिस्ट आहे. त्याचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक ₹3633.15 होता, तर नीचांक ₹378.10 होता. स्टॉक त्याच्या उच्चांकावरून मोठ्या प्रमाणात घसरला असला तरी त्यातील रिटर्न सध्या चर्चेचा विषय आहे. (Disclaimer: ही बातमी फक्त माहितीसाठी आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घेणे आणि स्वतःचे संशोधन करणे महत्त्वाचे आहे.)