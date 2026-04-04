Multibagger Stocks: 1 लाखाचे 30 लाख! Market Crash असताना या 3 शेअर्सने गुंतवणूकदारांना केल मालामाल

Multibagger Stock In Last 3 Year: शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना सध्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागत आहे. यामुळे मोठ-मोठ्या कंपन्या सध्या चर्चेत आहे. मात्र बाजारात शा काही कंपन्या आहेत ज्या फारशा चर्चेत नाहीत पण त्यांच्या कामगिरीमुळे त्यांनी गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा करून दिला आहे. गेल्या तीन वर्षांत अशाच काही कंपन्यांच्या शेअर्सनी तब्बल 3000% पेक्षा जास्त म्हणजेच 30 पट परतावा देत गुंतवणूकदारांना मालामाल केले आहे. .1) GE Vernova T&D Indiaया कंपनीच्या शेअर्सनी गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 3123% वाढ नोंदवली आहे. या कालावधीत शेअरचा भाव सुमारे 119 रुपयांवरून 3824 रुपयांपर्यंत पोहोचला. शेअरची वाढ पुढीलप्रमाणे- आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 617% वाढ 2025 मध्ये 83% वाढ 2026 मध्ये आतापर्यंत बाजार कोसळला असताना 134% वाढ झाली आहे. .2. City Pulse Multiventuresया कंपनीनेही गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा करून दिला आहे. गेल्या तीन वर्षांत शेअरच्या किंमतीत 2540% वाढ झाली आहे. 86 रुपयांवरून हा शेअर थेट 2279 रुपयांपर्यंत पोहोचला.या शेअरमध्ये 2024 मध्ये 52%, 2025 मध्ये 819% आणि 2026 मध्ये 102% वाढ नोंदवली गेली.गेल्या 5 वर्षांत या शेअरने तब्बल 14,748% परतावा दिला आहे, जो खरंच मोठा रिटर्न आहे. .3) Multi Commodity Exchange of India (MCX)MCX च्या शेअर्सनीही चांगली कामगिरी केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत या शेअरने 705% वाढ नोंदवली आहे. 303 रुपयांवरून हा शेअर आता 2441 रुपयांपर्यंत पोहोचला.2026 मध्ये कंपनीने शेअर स्प्लिट केला असून फेस व्हॅल्यू 10 रुपयांवरून 2 रुपये करण्यात आली. तसेच 2025 मध्ये कंपनीने प्रति शेअर 30 रुपयांचा डिव्हिडंड दिला होता..वरील तीन कंपन्यांनी दाखवून दिलं की, योग्य वेळी केलेली गुंतवणूक मोठा परतावा देऊ शकते. मात्र, शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना जोखीम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.(Disclaimer: ही बातमी फक्त माहितीसाठी आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमींवर आधारित असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्या.)