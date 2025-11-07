Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने!

High Return Stock : शेअर बाजारात असे काही शेअर्स आहेत ज्यांनी गुंतवणूकदारांना मागच्या फक्त सात महिन्यांत मालामाल केल आहे. मार्च ते नोव्हेंबर 2025 या सात महिन्यांत भारतीय शेअर बाजारातील Nifty500 मधील काही निवडक शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना जबरदस्त रोलर-कोस्टर राइड दिली आहे. ACE Equity च्या अहवालानुसार Nifty500 मध्ये 14 अशा कंपन्या आहेत ज्यांच्या शेअर्समध्ये 70% ते 140% पर्यंत वाढ झाली आहे. मागच्या वर्षभरात बाजारात मोठे चढ-उतार झाले असूनही या कंपन्यांच्या शेअर्स मध्ये मात्र वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे या 14 पैकी 5 शेअर्सनी गुंतवणूकदारांची संपत्ती फक्त सात महिन्यांत दुप्पटीहून जास्त केली आहे. .1. Netweb Technologies IndiaFY26 मध्ये आतापर्यंत या शेअरमध्ये तब्बल 140% वाढ झाली आहे. एप्रिल 2025 मध्ये शेअरचा दर ₹1,515 वरून वाढून आता ₹3,630 पर्यंत पोहोचला आहे. या शेअर चा 52 आठवड्यांचा उच्चांक ₹4,479 इतका आहे..2. Gujarat Mineral Development Corporation (GMDC)FY26 मध्ये आतापर्यंत या शेअरमध्ये तब्बल 122% वाढ झाली आहे. शेअरचा दर ₹265 वरून वाढून ₹588 पर्यंत पोहोचला आहे. त्याचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक ₹651 इतका आहे..Indian Stock Market Opening : आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजारात मोठी घसरण; हे आहे कारण! .3. HBL EngineeringFY26 मध्ये आतापर्यंत या शेअरमध्ये तब्बल 111% वाढ झाली आहे. शेअरचा दर ₹473 वरून वाढून ₹995 पर्यंत पोहोचला आहे.या शेअरने 52 आठवड्यांचा उच्चांक ₹1,034 इतका नोंदविला आहे..4. Force MotorsFY26 मध्ये आतापर्यंत या शेअरमध्ये तब्बल 102% वाढ झाली आहे. शेअरचा दर मार्च 2025 मध्ये ₹9,046 वरून वाढून आता ₹18,279 पर्यंत पोहोचला आहे.या शेअरचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक ₹21,990 इतका आहे..UPI Payment : डिजिटल पेमेंट करणे म्हणजे आपल्या मेंदूच डोपामाइन स्पेंडिंग? UPI ने तुमचा ‘सेव्हिंग मोड’ बंद केला?.5. GE Vernova T&D IndiaFY26 मध्ये आतापर्यंत या शेअरमध्ये 102% वाढ झाली आहे. शेअरचा दर ₹1,559 वरून वाढून ₹3,147 पर्यंत पोहोचला आहे.त्याचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक ₹3,324 इतका आहे..Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सकाळ आपल्या वाचकांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.