Share Market

Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने!

Indian Stock Market : भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता आणि चढ- उतार होत असताना काही शेअर्सने गुंतवणूकदारांना 140% पर्यंत नफा करून दिला आहे. Nifty500 निर्देशांकांतील सुमारे 250 कंपन्यांचे शेअर्स गुंतवणूकदारांना डबल-डिजिट रिटर्न देण्यात यशस्वी ठरले आहेत.
Multibaggers Stock

Multibaggers Stock

Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

High Return Stock : शेअर बाजारात असे काही शेअर्स आहेत ज्यांनी गुंतवणूकदारांना मागच्या फक्त सात महिन्यांत मालामाल केल आहे. मार्च ते नोव्हेंबर 2025 या सात महिन्यांत भारतीय शेअर बाजारातील Nifty500 मधील काही निवडक शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना जबरदस्त रोलर-कोस्टर राइड दिली आहे.

ACE Equity च्या अहवालानुसार Nifty500 मध्ये 14 अशा कंपन्या आहेत ज्यांच्या शेअर्समध्ये 70% ते 140% पर्यंत वाढ झाली आहे. मागच्या वर्षभरात बाजारात मोठे चढ-उतार झाले असूनही या कंपन्यांच्या शेअर्स मध्ये मात्र वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे या 14 पैकी 5 शेअर्सनी गुंतवणूकदारांची संपत्ती फक्त सात महिन्यांत दुप्पटीहून जास्त केली आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
gold
money
Tata Motors Company
Stock Market
Tata Motors
Multibagger Stock
Investment
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com