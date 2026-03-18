New IPO: गॅस संकटात ऊर्जा क्षेत्रातील या कंपनीचा 1,100 कोटींचा IPO! किती गुंतवणूक करावी लागणार? काय आहे कंपनी? जाणून घ्या

Powerica Ltd IPO Details: ऊर्जा म्हणजेच पॉवर क्षेत्रातील एक नामांकित कंपनी Powerica Ltd सोल्युशन्स कंपनीचा IPO शेअर बाजारात येणार आहे. आज 18 मार्चला, कंपनीने आपल्या आगामी ₹1,100 कोटींच्या IPO साठी किंमत बँड जाहीर केला आहे. हा IPO 24 मार्च रोजी सब्सक्रिप्शनसाठी खुला होईल आणि गुंतवणूकदार 27 मार्चपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. यात अँकर गुंतवणूकदारांसाठी IPO विंडो 23 मार्च रोजी उघडेल. सध्या गॅसचा तुटवडा असताना ऊर्जा क्षेत्रातील या कंपनीचा IPO येणार असल्याने गुंतवणूकदारांची याकडे नजर आहे. .किती गुंतवणूक करावी लागणारपॉवरिका लिमिटेडने विशेषतः रिटेल गुंतवणूकदारांना लक्ष्य करून, आपले 35 % शेअर्स त्यांच्यासाठी राखीव ठेवले आहेत. एका सामान्य गुंतवणूकदाराला किमान 37 शेअर्सच्या लॉटसाठी बोली लावावी लागेल. त्यामुळे यासाठी किमान 14,615 रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असेल. याव्यतिरिक्त, कंपनीच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना या IPO साठी प्रति शेअर 37 रुपयांची विशेष सवलत दिली जात आहे. कंपनीने या IPO साठी प्रति शेअर ₹375 ते ₹395 असा किंमत बँड निश्चित केला आहे..कसा असणार IPOकंपनीने सुरुवातीला 1,400 कोटींचा IPO जाहीर केला होता. मात्र नंतर यात बदल करत हा IPO ₹1,100 कोटींपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यात एकूण रकमेपैकी, तब्बल ₹700 कोटी नवीन इक्विटी शेअर्स म्हणून जारी केले जातील, तर ₹400 कोटी 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) द्वारे जारी केले जाईल. सध्या भागीदारी असणारे गुंतवणूकदार OFS मध्ये आपला हिस्सा विकतील. हा IPO यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर, कंपनीचे एकूण बाजार भांडवल अंदाजे ₹4,998 कोटी होण्याची शक्यता आहे..व्यवस्थापन कोण करणार?पॉवरिका लिमिटेडच्या या IPO च्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ICICI Securities, IIFL Capital आणि नुवामा वेल्थ मॅनेजमेंट यांच्याकडे असणार आहे. महिन्याच्या शेवटी 30 मार्च रोजी या शेअर्सचे वाटप होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर 2 एप्रिल रोजी हे शेअर्स बजारात लिस्ट होतील..पैसा कुठे खर्च केला जाणारपावेरिका लिमिटेड या IPO माध्यमातून उभारलेला पैसा कंपनीचे कर्ज फेडण्यासाठी आणि इतर कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरेल. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, या इश्यूमधून उभारलेल्या 700 कोटी रुपयांपैकी 525 कोटी रुपये कर्ज फेडण्यासाठी वापरले जातील. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, कंपनीवर बँकांचे एकूण 1214.25 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यामुळे कंपनीचे कर्ज कमी होईल.