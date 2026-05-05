NSE Gold: आता Demat मध्येही ठेवता येणार सोनं! NSE ची नवी डिजिटल गोल्ड योजना सुरू; नेमकं काय आहे EGR?

NSE Gold EGR: भारतात सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया म्हणजेच NSE ने सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी 4 मे 2026 पासून आता Electronic Gold Receipts (EGR) हा नवीन डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे आता भौतिक सोनं सुरक्षित व्हॉल्टमध्ये ठेवून त्याचं डिजिटल स्वरूपात ट्रेडिंग करता येणार आहे..EGR म्हणजे नेमकं काय?EGR म्हणजे Electronic Gold Receipt. ही एक प्रकारची डिजिटल सिक्युरिटी आहे, जी तुमच्या भौतिक सोन्याचं प्रतिनिधित्व करते. म्हणजेच, तुमचं सोनं SEBI मान्यताप्राप्त सुरक्षित व्हॉल्टमध्ये ठेवलेलं असेल आणि प्रत्यक्ष सोन्याच्या बदल्यात तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक रिसीट मिळेल. ही रिसीट शेअर्सप्रमाणे Demat खात्यात ठेवता येते आणि तिची ऑनलाइन खरेदी-विक्रीही करता येते. म्हणजेच आता गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष सोनं घरी ठेवण्याची किंवा लॉकरमध्ये ठेवण्याची गरज कमी होणार आहे..गुंतवणूकदारांना काय फायदा?या नव्या सिस्टीममुळे गुंतवणूकदारांना अनेक फायदे मिळू शकतात. यात -सोन्याची शुद्धता तपासण्याची चिंता कमी होईल Demat स्वरूपात सुरक्षित गुंतवणूक करता येईल लहान रकमेपासूनही गुंतवणूक शक्यगरज पडल्यास डिजिटल ते भौतिक सोन्यात रूपांतर शक्य अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित व्यवहार होईल .एक किलो सोन्याचं डिजिटल रूपांतरNSE ने 1 किलो सोन्याच्या बारचं यशस्वी डीमॅटेरियलायझेशन करून डिजिटल रूपात म्हणजेच Electronic Gold Receipt (EGR) मध्ये यशस्वी रूपांतर केलं आहे. या प्रक्रियेमुळे भौतिक सोनं सुरक्षित व्हॉल्टमध्ये ठेवून त्याचं डिजिटल ट्रेडिंग शक्य होणार आहे. ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने बाजारात अधिक व्यापक लागू केली जाणार आहे.ज्यांच्याकडे Demat account आहे, ते गुंतवणूकदार ही सुविधा वापरू शकतात. या माध्यमातून शेअर बाजारासारखीच सोन्यात गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे..NSE चे मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन यांच्या मते, "EGR मुळे भारतात सोन्यात गुंतवणूक करण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते. डिजिटल आणि पारदर्शक व्यवस्थेमुळे गोल्ड इन्व्हेस्टमेंट अधिक सुरक्षित, सोपी आणि विश्वासार्ह होईल".भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या बाजारांपैकी एक मानला जातो. अशातच EGR मुळे सोन्याचे व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात सोनं गुंतवणुकीची पद्धत पूर्णपणे बदलू शकते.