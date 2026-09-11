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NSE IPO: प्रतीक्षा संपली! सर्वात मोठ्या शेअर बाजाराचाच IPO येतोय; तब्बल ₹200 GMP, कधी खुलणार-कधी लिस्ट होणार?

NSE IPO 2026: NSE चा बहुप्रतीक्षित IPO आता खुला होणार असून, ₹1,700 ते ₹1,785 अशी प्राइस बँड निश्चित करण्यात आली आहे. GMP मध्येही तेजी दिसत असून, IPO कधी बंद होणार आणि शेअर्सची BSE वर लिस्टिंग कधी होणार, जाणून घ्या.
NSE IPO 2026

India's Largest Stock Exchange IPO Opens Soon; Check GMP, Dates, Price Band and Listing

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

NSE IPO opening date: गेल्या वर्षभरापासून शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार ज्या IPO ची वाट पाहत होते, तो आता बाजारात येणार आहे. देशातील सर्वात मोठा स्टॉक एक्स्चेंज असलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया म्हणजेच NSE चा IPO आता गुंतवणूकदारांसाठी खुला होणार आहे. NSE चा हा IPO 17 सप्टेंबरला सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होईल आणि 21 सप्टेंबरला बंद होईल.

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