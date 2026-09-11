NSE IPO: प्रतीक्षा संपली! सर्वात मोठ्या शेअर बाजाराचाच IPO येतोय; तब्बल ₹200 GMP, कधी खुलणार-कधी लिस्ट होणार?

NSE IPO opening date: गेल्या वर्षभरापासून शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार ज्या IPO ची वाट पाहत होते, तो आता बाजारात येणार आहे. देशातील सर्वात मोठा स्टॉक एक्स्चेंज असलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया म्हणजेच NSE चा IPO आता गुंतवणूकदारांसाठी खुला होणार आहे. NSE चा हा IPO 17 सप्टेंबरला सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होईल आणि 21 सप्टेंबरला बंद होईल..NSE या IPO मधून सुमारे ₹22,561.5 कोटी उभारणार आहे. या IPO साठी शेअरची प्राइस बँड ₹1,700 ते ₹1,785 निश्चित करण्यात आली असून, गुंतवणूकदारांना किमान 8 इक्विटी शेअर्ससाठी अर्ज करता येईल. त्यानंतर 8 च्या पटीत शेअर्सची संख्या वाढवता येईल. सध्याच्या IPO मूल्यांकनानुसार NSE चे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे ₹4.42 लाख कोटी आहे..Gold Investment: आज 50 हजारांचं सोनं घेतलं तर 10 वर्षांनी किती लाखांचं होईल? जाणून घ्या गणित.फक्त OFS, नवीन शेअर्स नाहीतNSE च्या IPO मध्ये नवीन शेअर्स जारी केले जाणार नाहीत. हा संपूर्ण इश्यू Offer for Sale (OFS) स्वरूपाचा आहे. विद्यमान 10 भागधारकांकडून एकूण 12.64 कोटी इक्विटी शेअर्स विक्रीसाठी ठेवले जाणार आहेत. OFS असल्यामुळे IPO मधून मिळणारी रक्कम, इश्यूशी संबंधित खर्च वजा केल्यानंतर, थेट शेअर्स विकणाऱ्या विद्यमान भागधारकांना मिळणार आहे. NSE साठी या IPOचा मुख्य उद्देश कंपनीच्या शेअर्सना BSE वर लिस्ट करणे हा आहे..कोणते भागधारक किती शेअर्स विकणार?OFS मध्ये सर्वाधिक शेअर्स SBI विकणार आहे. SBI कडून 1.59 कोटी शेअर्स विक्रीसाठी ठेवले जातील. त्यानंतर Canada Pension Plan Investment Board 1.18 कोटी, Aranda Investments (Mauritius) 1.12 कोटी, MS Strategic (Mauritius) 1.10 कोटी आणि New India Assurance Company 1.05 कोटी शेअर्स विकणार आहे.कर्मचाऱ्यांसाठी शेअर्स राखीवNSE ने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ₹70 कोटींपर्यंतचे शेअर्स राखीव ठेवले आहेत. पात्र कर्मचाऱ्यांना अंतिम इश्यू किमतीवर प्रति शेअर ₹170 ची सवलत मिळणार आहे..किती पैसे लावता येणार?या IPO मध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांना किमान ₹14,280 रुपयांची गुंतवणूक करता येणार आहे. IPO मधील शेअर्सचे वाटप 22 सप्टेंबरला निश्चित होण्याची शक्यता आहे. NSE चे शेअर्स 24 सप्टेंबरला BSE वर लिस्ट होण्याची अपेक्षा आहे..कंपनी आणि कामगिरीNSE ही नोव्हेंबर 1992 मध्ये स्थापन झालेली भारतातील सर्वात मोठी स्टॉक एक्स्चेंज आहे. 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात NSE ने ₹18,713.37 कोटींचे एकूण उत्पन्न नोंदवले असून, निव्वळ नफा ₹10,302.06 कोटी राहिला. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2024-25 मध्ये कंपनीचे उत्पन्न ₹19,176.83 कोटी आणि निव्वळ नफा ₹12,187.69 कोटी होता..LIC चा सर्वाधिक हिस्साNSE मधील सर्वात मोठा भागधारक Life Insurance Corporation of India (LIC) असून, कंपनीकडे NSE मध्ये 10.72 टक्के हिस्सा आहे. यानंतर Aranda Investments (Mauritius) 4.54 टक्के, Stock Holding Corporation of India 4.44 टक्के, SBI Capital Markets 4.33 टक्के, Mahagony 3.73 टक्के, State Bank of India 3.23 टक्के, PI Opportunities Fund 2.35 टक्के आणि Crown Capital 2.07 टक्के हिस्सा आहे..Multibagger Stock: 50,000 चे झाले तब्बल 7 लाख! 1320% रिटर्न देणाऱ्या शेअरची जोरदार चर्चा; 3 आठवड्यांत पैसा डबल.GMP किती? NSE च्या IPO बाबत GMP मध्ये आतापासूनच तेजीचा कल दिसत आहे. सध्या IPO च्या प्राइस बँडच्या तुलनेत सुमारे 10 टक्के अधिक म्हणजे ₹191 GMP असल्याचे सांगितले जात आहे. जर हा GMP पुढेही कायम राहिला, तर NSE च्या शेअर्सची लिस्टिंग सुमारे ₹1,976 वर होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच 14,280 रुपयांची गुंतवणूक 15,700 रुपयांची होऊ शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.