Stock Market Today : शेअर बाजार तेजीत! SBI च्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ; कोणते शेअर्स फायद्यात?

Share Market Today : आज भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये जोरदार वाढ पाहायला मिळाली. भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या सकारात्मक संकेतांमुळे तसेच अमेरिकन आणि आशियाई बाजारातील माजबईतीमुळे आज सकाळी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला..सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्स जवळपास 330 अंकांनी वाढला आहे तर निफ्टी निर्देशांकही 25,800 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. त्यामुळे RBI च्या मौद्रीक धोरण समितीच्या निर्णयानंतर रेपो दर जैसे थे ठेवल्याने गुंतवणूकदार शेअर बाजाराकडे मोठ्या रिटर्न च्या आशेने बघत असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. .Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव पुन्हा वाढले! चांदी 15,000 रुपयांनी महाग; जाणून घ्या ताजा भाव .टॉप गेनर्स SBINTITANTATASTEELETERNALKOTAKBANKBEL.टॉप लूझर्सPOWERGRIDBAJFINANCEHINDUNILVRINFYITCICICIBANK.EPFO Update : EPFO चा मोठा निर्णय! आता फक्त 8 दिवसांत मिळणार PF चे पैसे! काय आहे नवीन अपडेट? जाणून घ्या सर्व माहिती .SBI शेअर्स वाढलेदेशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शेअर्समध्ये सोमवारी जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. तिमाही निकालातील मजबूत नफ्यानंतर आज SBI चा शेअर सुमारे 6% वाढला आहे.