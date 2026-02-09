Demat Account : डीमॅट खातेधारकांसाठी SEBI चा मोठा प्लॅन! बदलणार नियम; कोणाला होणार थेट फायदा?

Mutual Fund News : म्युच्युअल फंडमध्ये डीमॅट खात्याद्वारे गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी लवकरच पैसे काढणे आणि ट्रान्सफर करणे अधिक सोपे होणार आहे. भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी नव्या प्रणालीवर काम करत आहे. .5 फेब्रुवारी 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये सेबीने ऑटोमेटेड स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच डीमॅट आणि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट (SOA) या दोन्ही पद्धतींमधील फरक कमी करण्याचाही विचार केला जात आहे. या बदलांमुळे सिस्टेमॅटिक विड्रॉल प्लॅन (SWP) आणि सिस्टेमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (STP) या सुविधा आता मॅन्युअल प्रक्रियेविना आपोआप सुरू राहू शकतील. .Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव पुन्हा वाढले! चांदी 15,000 रुपयांनी महाग; जाणून घ्या ताजा भाव .कोणाला होणार फायदा?सेबीची ही नवी व्यवस्था लागू झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा नियमित उत्पन्नासाठी म्युच्युअल फंडावर अवलंबून असलेल्या गुंतवणूकदारांना होईल. विशेषतः निवृत्त व्यक्ती, सिस्टेमॅटिक विड्रॉल प्लॅन वापरणारे गुंतवणूकदार आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक करणारे लोक यांना मोठा दिलासा मिळेल..दर महिन्याला किंवा ठराविक कालावधीनंतर रक्कम काढण्यासाठी आता वारंवार फॉर्म भरण्याची किंवा वेगळी रिक्वेस्ट करण्याची गरज भासणार नाही. ऑटोमॅटिक सिस्टिममुळे ठरलेल्या वेळेत पैसे थेट खात्यात जमा होतील. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होईल..पावर ऑफ अटॉर्नीशिवाय मिळणार सुविधासध्या अनेक गुंतवणूकदार सोयीसाठी ब्रोकर्सना पावर ऑफ अटॉर्नी देतात, ज्यामुळे त्यांच्या गुंतवणुकीवरील थेट नियंत्रण कमी होते. सेबीचा प्रयत्न आहे की स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन थेट डिपॉझिटरी सिस्टिममध्ये असाव्यात, जेणेकरून गुंतवणूकदारांचा त्यांच्या पैशांवर पूर्ण ताबा राहील..Provident Fund : VPF नेमकं काय आहे? कर वाचविण्यासाठी आणि रिटायरमेंटसाठी बेस्ट पर्याय? जाणून घ्या VPF गुंतवणुकीविषयी सर्व काही .सेबीच्या मते, या बदलामुळे गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि गुंतवणूकदार-केंद्रित होईल. मात्र, ही व्यवस्था नेमकी कधी लागू होईल याची तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.