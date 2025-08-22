SEBI Raid: मार्केट गुरु अवधूत साठेंच्या अकादमीवर सेबीचा छापा; मोठी फसवणूक झाल्याचे उघड, तपासात काय सापडले?

सेबीने ट्रेडिंग गुरु अवधूत साठे यांच्या करजतमधील अकादमीवर धाड टाकून डिजिटल डेटा जप्त केला. साठेंवर रिटेल इन्व्हेस्टर्सची फसवणूक करणे आणि गॅरंटीड रिटर्नचे आश्वासन देण्याचा आरोप आहे. या कारवाईनंतर इतर मार्केट इन्फ्लुएंसर्समध्येही खळबळ उडाली आहे..Sebi Raid on Avadhut Sathe: मुंबईत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाच्या दरम्यान 20 ऑगस्टला सकाळी 6.30 वाजता सेबीच्या पथकाने मोठी कारवाई केली. या वेळी सेबीच्या निशाण्यावर होते प्रसिद्ध ट्रेडिंग गुरु आणि मार्केट इन्फ्लुएंसर अवधूत साठे. सह्याद्री हिल्सवरील करजतमधील त्यांच्या अकादमीवर सेबीच्या डिप्टी जनरल मॅनेजर यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने छापा टाकला..साठे हे गेल्या महिनाभरापासून सेबीच्या रडारवर होते. त्यांच्या विरोधात गुंतवणूकदारांना दिशाभूल करण्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. यानंतर कोर्टाची परवानगी घेऊन हे संपूर्ण ऑपरेशन प्लॅन करण्यात आले. बुधवारी सकाळी सुरू झालेली ही कारवाई गुरुवार संध्याकाळपर्यंत सुरू होती. छाप्यातील सर्व डिजिटल डिव्हाईसेस आणि ट्रेडिंग डेटा जप्त करून त्याची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..साठेंवर नेमका आरोप काय?सेबीच्या सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांनी सांगितलं की, "शिक्षण देण्याच्या नावाखाली जर कोणी रिटेल ट्रेडर्सची फसवणूक करीत असेल, तर त्याला शिक्षा होणारच."लाइव्ह मार्केट डेटा वापरणे,गॅरंटीड रिटर्नचे आश्वासन देणे,आणि सेबी नोंदणीशिवाय मार्केटमध्ये काम करणे – हे सर्व नियमबाह्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Salaried Employees: पगारदार वर्गासाठी दिलासादायक बातमी; आता 'या' सुविधांवर मिळणार मोठी करसवलत.सेबीचे उद्दिष्टया कारवाईमागे दोन उद्देश स्पष्ट केले गेले:गुंतवणूकदारांना चुकीच्या सल्ल्याने फसवणाऱ्या व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवणे.मार्केटमध्ये ‘गुरु’च्या नावाखाली पेनी स्टॉक्स किंवा इतर संशयास्पद गुंतवणुकींना चालना देणाऱ्यांना इशारा देणे..अवधूत साठे का झाले टार्गेट?सोशल मीडियावर साठे यांची मोठी लोकप्रियता आहे. त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर तब्बल 9.36 लाख सब्स्क्राईबर्स आहेत. अनेक रिटेल इन्व्हेस्टर्स त्यांना ‘मार्केट गुरु’ मानतात. मात्र, हाच प्रभाव वापरून चुकीची माहिती दिल्याचा आणि पेनी स्टॉक्सना कृत्रिमरित्या वाढवण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे..Online Gaming Bill: 17,000,00,00,000 रुपये बुडणार! आमिर खान, धोनी, शुभमन गिल... सगळेच चिंतेत.मार्केट इन्फ्लुएंसर्समध्ये खळबळया धाडीनंतर इतर मार्केट इन्फ्लुएंसर्समध्येही खळबळ उडाली आहे. आता सेबी कुणालाही सोडणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे "कितीही मोठं नाव असलं तरी नियमभंग केल्यास कारवाई होणारच" हा मेसेज बाजारात गेला आहे..FAQsQ1. सेबीने छापा का टाकला?- कारण अवधूत साठे रिटेल ट्रेडर्सना चुकीची माहिती देऊन फसवणूक करत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.Q2. छाप्यात काय जप्त करण्यात आले?- सर्व डिजिटल डिव्हाईसेस आणि ट्रेडिंग डेटा जप्त करून फॉरेन्सिक तपासणीला पाठवण्यात आला आहे.Q3. या कारवाईनंतर कोणता मेसेज दिला गेला?- कोणीही असो, गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्यास सेबी कारवाई करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.