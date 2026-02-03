Share Market

Stock Market Opening : भारतीय शेअर बाजाराची ऐतिहासिक सुरुवात! सेन्सेक्स तब्बल 3600 अंकांनी उसळला, कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty : भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार कराराची घोषणा झाल्यानंतर भारतीय शेअर बाजार निर्देशांक निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये जोरदार उसळी दिसून आली. सकाळी निफ्टी सुमारे 4.7%, तर सेन्सेक्स 4.4% पर्यंत वाढला आहे.
Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market Today Opening : आज सकाळी भारतीय शेअर बाजार प्री-ओपनिंग उघडताच सेन्सेक्समध्ये जोरदार उसळी पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स 3,656.74 अंकांनी म्हणजेच 4.48% वाढून 85,323.20 वर पोहोचला, तर निफ्टी 50 मध्ये 1,219 अंकांची मोठी झेप घेत 26,308 वर दिवसाची सुरुवात झाली.

