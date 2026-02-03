Stock Market Opening : भारतीय शेअर बाजाराची ऐतिहासिक सुरुवात! सेन्सेक्स तब्बल 3600 अंकांनी उसळला, कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Stock Market Today Opening : आज सकाळी भारतीय शेअर बाजार प्री-ओपनिंग उघडताच सेन्सेक्समध्ये जोरदार उसळी पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स 3,656.74 अंकांनी म्हणजेच 4.48% वाढून 85,323.20 वर पोहोचला, तर निफ्टी 50 मध्ये 1,219 अंकांची मोठी झेप घेत 26,308 वर दिवसाची सुरुवात झाली..या मुख्य शेअर्समध्ये वाढ Adani Ports 7%Bajaj Finance 5%Eternal 5%Bajaj Finserv 4%IndiGo 4%.या कंपन्यांवर नजर आज तब्बल 111 कंपन्या आपले तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणार आहेत. त्यामुळे बाजारात या शेअर्समध्ये चांगली हालचाल पाहायला मिळू शकते. या कंपन्यांमध्ये Adani Enterprises Ltd, Adani Ports and Special Economic Zone Ltd, Bajaj Finance Ltd, Bharat Coking Coal Ltd, Varun Beverages Ltd आणि NMDC Ltd यांचा समावेश आहे.(बातमी Update होत आहे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.