Sensex, Nifty 50 settle at fresh closing peaks; Investors pocket over rs 2 lakh crore in a day

Share Market Share Market Closing: शेअर बाजारात सलग चौथ्या दिवशी तेजी; सेन्सेक्सने प्रथमच पार केला 72,100 चा टप्पा Share Market Closing: बुधवारी सलग चौथ्या दिवशी शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला. प्रमुख निर्देशांकांनी नवीन सर्वकालीन उच्चांक गाठला. पहिल्यांदा सेन्सेक्सने 72,119 आणि निफ्टीने 21,675 च्या पातळीला स्पर्श केला.