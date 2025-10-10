Stock Market Opening: आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी बाजार सुस्त; निफ्टी 20 अंकांनी घसरला, कोणते शेअर्स वधारले?

Stock Market Opening Today: भारतीय शेअर बाजारात आज घसरणीसह व्यवहाराला सुरुवात झाली. प्रमुख निर्देशांक सुरुवातीला थोडे घसरताना दिसले, तर बँक निफ्टीने थोड्या वाढीसह ओपनिंग केली. मिडकॅप शेअर्समध्ये मात्र गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली..आजचा दिवस बाजारासाठी अनेक कारणांनी महत्त्वाचा ठरणार आहे. जागतिक बाजारातून मिळणारे संकेत, काही मोठ्या कंपन्यांची लिस्टिंग आणि आयटी सेक्टरचे तिमाही निकाल हे आजच्या व्यापाराचे प्रमुख ट्रिगर मानले जात आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांची जोरदार खरेदी बाजाराला आधार देत आहे..Layoffs 2025: टाटांच्या कंपनीत चाललंय काय? दर तासाला 9 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं; कामगार संघटना आक्रमक .अमेरिकन बाजारात काल प्रॉफिट बुकिंग दिसून आली. नॅस्डॅक आणि S&P 500 हे निर्देशांक दिवसाच्या दरम्यान उच्चांकी पातळीवर होते, पण शेवटी थोड्या घसरणीसह बंद झाले. डाऊ जोन्स 250 अंकांनी घसरला. तर GIFT निफ्टी सध्या 35 अंकांनी खाली 25,250 च्या आसपास ट्रेड करत आहे. अमेरिकेच्या रोजगार आकड्यांपूर्वी डाऊ फ्यूचर्समध्ये वाढ दिसत आहे, पण जपानचा निक्केई 250 अंकांनी घसरला आहे..गेल्या काही दिवसांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) भारतीय बाजारावर विश्वास दाखवला आहे. त्यांनी सलग तिसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर्समध्ये खरेदी केली असून, एकूण ₹3,305 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) सलग 32व्या दिवशी खरेदी सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे बाजारातील सकारात्मक भावना वाढली आहे..Gold Price Today: सलग पाचव्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; आणखी वाढीचा अंदाज.आयटी क्षेत्रावर गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष आहे. TCS चे दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल मिश्र स्वरूपाचे असले तरी कंपनीने 1 गिगावॉट AI डेटा सेंटरसाठी तब्बल 650 कोटी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. Tata Elxsi चे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आले आहेत..IPO बाजारात LG Electronics ने इतिहास रचला आहे. कंपनीचा IPO तब्बल 54 पट सब्स्क्राइब झाला असून, ₹4.39 लाख कोटींच्या बोलींसह हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO ठरला आहे. आजचा आणखी एक मोठा इव्हेंट म्हणजे WeWork India ची लिस्टिंग. कंपनीचा इश्यू प्राईस ₹648 ठरवण्यात आला असून, गुंतवणूकदारांचे लक्ष ओपनिंग किंमतीकडे लागले आहे. यासोबतच Canara HSBC Life Insurance चा IPO आजपासून खुला झाला आहे, ज्याचा प्राइस बँड ₹100 ते ₹106 ठेवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.