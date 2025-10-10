Share Market

Stock Market Opening: आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी बाजार सुस्त; निफ्टी 20 अंकांनी घसरला, कोणते शेअर्स वधारले?

Stock Market Opening Today: आज शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजार किंचित घसरणीसह उघडले. प्रमुख बेंचमार्क निर्देशांक घसरले. बँक निफ्टी किंचित वाढला. मिड-कॅप निर्देशांकातही खरेदी दिसून आली.
Stock Market Opening

Sensex Opens

esakal
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Opening Today: भारतीय शेअर बाजारात आज घसरणीसह व्यवहाराला सुरुवात झाली. प्रमुख निर्देशांक सुरुवातीला थोडे घसरताना दिसले, तर बँक निफ्टीने थोड्या वाढीसह ओपनिंग केली. मिडकॅप शेअर्समध्ये मात्र गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
Stock
bse
BSE Sensex
Investment
NSE

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com