Stock Market Closing: शेअर बाजार लाल रंगात बंद; निफ्टी 25,000 च्या जवळ, कोणते शेअर्स घसरले?

Stock Market Closing Today: आज बुधवारी (8 ऑक्टोबर) शेअर बाजार पुन्हा घसरणीसह बंद झाला. प्रमुख बेंचमार्क निर्देशांक निफ्टी आणि सेन्सेक्स दिवसाच्या नीचांकी पातळीच्या जवळ बंद झाले.
राहुल शेळके
Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजाराने आज (8 ऑक्टोबर) मोठ्या चढ-उतारानंतर अखेर घसरणीसह सत्राची सांगता केली. शेवटी बीएसई सेन्सेक्स 153.09 अंकांच्या घसरणीसह 81,773.66 अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी 50 निर्देशांक 62.15 अंकांनी घसरून 25,046.15 या पातळीवर स्थिरावला.

