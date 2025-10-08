Stock Market Closing: शेअर बाजार लाल रंगात बंद; निफ्टी 25,000 च्या जवळ, कोणते शेअर्स घसरले?

Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजाराने आज (8 ऑक्टोबर) मोठ्या चढ-उतारानंतर अखेर घसरणीसह सत्राची सांगता केली. शेवटी बीएसई सेन्सेक्स 153.09 अंकांच्या घसरणीसह 81,773.66 अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी 50 निर्देशांक 62.15 अंकांनी घसरून 25,046.15 या पातळीवर स्थिरावला. .टाटा मोटर्ससह मोठ्या शेअर्समध्ये घसरणआजच्या सत्रात सेन्सेक्समधील बहुतांश शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M), UltraTech Cement, BEL आणि Sun Pharma या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली. तर, Titan Company, Infosys, TCS, Tech Mahindra आणि HCL Technologies हे टॉप गेनर्स ठरले..House Help: कामवालीने फक्त 10 लाख रुपयांच्या कर्जातून खरेदी केला 60 लाखांचा फ्लॅट; सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा.मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप गुंतवणूकदारांनाही फटकाएनएसईवरील मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही विक्रीचा दबाव दिसून आला. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.70% नी घसरला, तर स्मॉलकॅप 100 मध्ये 0.43% ची घसरण झाली..ऑटो, मीडिया आणि रिअल्टी सेक्टरवर सर्वाधिक दबावसेक्टरनिहाय पाहिल्यास ऑटो, मीडिया आणि रिअल्टी या निर्देशांकांमध्ये सर्वाधिक घसरण झाली. मात्र, निफ्टी आयटी निर्देशांक सुमारे 1.50% वाढीसह बंद झाला..Bank Shutdown: आरबीआयचा मोठा निर्णय! साताऱ्यातील सहकारी बँकेचं लायसन्स केल रद्द, ग्राहकांचे पैसे अडकले.आजच्या घसरणीमागील प्रमुख कारणेप्रॉफिट बुकिंग: मागील काही दिवसांत बँकिंग, ऑटो, FMCG आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये चांगली वाढ झाल्याने गुंतवणूकदारांनी आज नफा वसूल केला. मागील 6 दिवसांत निफ्टी बँक 3.40% आणि निफ्टी ऑटो 2% वाढले होते, तर रिअल्टी 2.80%नी वाढले होते. कमकुवत जागतिक संकेत: हाँगकाँगचा हँगसेंग इंडेक्स 1% नी घसरला, तर अमेरिकन बाजारही मंगळवारी घसरणीसह बंद झाले. याचा परिणाम भारतीय गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर झाला. क्रूड ऑइलच्या किंमतीत वाढ: आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचे दर 0.78% वाढून प्रति बॅरल 65.96 डॉलर्सवर पोहोचले. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे चलनवाढीची भीती वाढते आणि गुंतवणुकीवरील विश्वास कमी होतो..एकूणच आयटी शेअर्सने काहीसा दिलासा दिला असला तरी, नफावसुली, जागतिक बाजारातील घसरण आणि तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.