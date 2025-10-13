Share Market

Stock Market Opening: शेअर बाजाराची घसरणीसह सुरुवात; सेन्सेक्स 200 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: सोमवारी जागतिक पातळीवरील कमकुवत संकेतांमुळे देशांतर्गत शेअर बाजार घसरणीसह उघडला. सेन्सेक्स 200 अंकांनी घसरला, तर निफ्टी 70 अंकांनी घसरला.
Stock Market Opening Today: जागतिक बाजारातून आलेल्या नकारात्मक संकेतांमुळे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय शेअर बाजारात घसरण झाली. सोमवारच्या सुरुवातीच्या सत्रात सेन्सेक्स सुमारे 200 अंकांनी खाली घसरला, तर निफ्टी 70 अंकांनी घसरून 25,250 च्या खाली आला. सर्व क्षेत्रीय निर्देशांकही लाल रंगात व्यवहार करत होते, आयटी आणि रिअल्टी निर्देशांकांमध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली.

