Stock Market Opening: शेअर बाजाराची घसरणीसह सुरुवात; सेन्सेक्स 200 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: जागतिक बाजारातून आलेल्या नकारात्मक संकेतांमुळे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय शेअर बाजारात घसरण झाली. सोमवारच्या सुरुवातीच्या सत्रात सेन्सेक्स सुमारे 200 अंकांनी खाली घसरला, तर निफ्टी 70 अंकांनी घसरून 25,250 च्या खाली आला. सर्व क्षेत्रीय निर्देशांकही लाल रंगात व्यवहार करत होते, आयटी आणि रिअल्टी निर्देशांकांमध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली..50 पैकी 40 शेअर्स लाल रंगात Nifty 50 वर असलेल्या 50 शेअर्सपैकी तब्बल 40 शेअर्स घसरले होते. Indigo, Asian Paints, Bharti Airtel, Apollo Hospital, Bajaj Auto, Bajaj Finance या कंपन्यांचे शेअर्स हिरव्या रंगात होते, तर ONGC, Tata Motors, Tata Steel, BEL, Adani Enterprises आणि Wipro हे शेअर्स टॉप लूजर्स होते..सकाळी बाजार उघडतानाच मोठी घसरण झाली होती. सेन्सेक्स मागील क्लोजिंगपेक्षा 451 अंकांनी घसरून 82,049 वर उघडला. निफ्टी 108 अंकांनी घसरून 25,177, तर बँक निफ्टी 272 अंकांनी घसरून 56,337 वर सुरू झाला. चलन बाजारात रुपया 7 पैशांनी घसरुन 88.76 प्रति डॉलर या स्तरावर उघडला..Premium|Home Loan Balance Transfer: तुम्हाला EMI कमी करायचा असेल तर होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफर समजून घ्या .अमेरिकन बाजाराचा परिणामगेल्या आठवड्याच्या अखेरीस अमेरिकन बाजारात मोठी पडझड झाली होती. डाऊ जोन्स 900 अंकांनी खाली आला होता, तर नॅस्डॅक तब्बल 825 अंकांनी घसरला होता. याचा परिणाम आजच्या भारतीय बाजारावरही दिसून आला. सकाळी आशियाई बाजारातही मिश्र संकेत होते. GIFT Nifty 100 अंकांनी खाली येऊन 25,310 च्या आसपास व्यवहार करत होता. .ट्रेड वॉरमुळे तणावअमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाची शक्यता पुन्हा वाढली आहे. चीनकडून ‘रेअर अर्थ मेटल्स’वरील नियंत्रण कडक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नोव्हेंबरपासून चीनवर 130% पर्यंत टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. यावर चीननेही इशारा दिला की "आम्ही लढायला घाबरत नाही." यामुळे वॉल स्ट्रीटला मोठा धक्का बसला आणि डाऊ, नॅस्डॅक सलग पाचव्या दिवशी घसरले..Home Loan Rule: तुम्ही घेतलेल्या 50 लाखांच्या होम लोनवर 36 लाख रुपये वाचू शकता; जाणून घ्या लोन फेडण्याची स्मार्ट स्ट्रॅटेजी .कमोडिटी बाजारात काय घडतयं?जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत तब्बल 4% घसरण झाली असून, तेलाचा भाव 63 डॉलर प्रति बॅरल या चार महिन्यांच्या नीचांकी स्तरावर आला आहे. दुसरीकडे, सोने 50 डॉलरने वाढून 4,050 डॉलरवर गेले, तर चांदी 2% वाढून 48 डॉलर वर पोहोचली. देशांतर्गत बाजारावरही याचा परिणाम झाला. सोने तब्बल ₹1,100 ने वाढून ₹1,21,350 प्रति 10 ग्रॅम, तर चांदी ₹3,200 ने घसरून ₹1,47,000 प्रति किलो खाली आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.