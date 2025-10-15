Share Market

Stock Market Closing: शेअर बाजारात जोरदार वाढ; सेन्सेक्स 575 अंकांनी वधारला, कोणते शेअर्स तेजीत?

Stock Market Closing Today: शेअर बाजार चांगल्या वाढीसह बंद झाला. बीएसईचे सर्व क्षेत्र निर्देशांक वाढीसह बंद झाले. मिडकॅप, स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये खरेदी झाली. रिअल्टी, बँकिंग, पीएसई शेअर्समध्ये खरेदी झाली.
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Closing Today: अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात कपात करू शकते, या अपेक्षेमुळे बुधवारी भारतीय शेअर बाजारात जबरदस्त तेजी पाहायला मिळाली. दिवसअखेर बीएसई सेन्सेक्स 575 अंकांनी वाढत 82,605.43 या पातळीवर बंद झाला, तर निफ्टी 178 अंकांनी वाढून 25,323.55 वर स्थिरावला.

