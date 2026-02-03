Sensex Today : अवघ्या 20 मिनिटांत शेअर बाजारात 20 लाख कोटींचा नफा! गुंतवणूकदार मालामाल, ऐतिहासिक वाढीमागची ही '3' मोठी कारणं

Share Market Today : आज भारत-अमेरिका व्यापार करार जाहीर झाल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात जोरदार रॅली दिसून आली. या करारामुळे सेन्सेक्समध्ये लिस्टिंग झालेल्या कंपन्यांचे एकूण मार्केट कॅप केवळ 20 मिनिटांच्या ट्रेडिंगमध्ये जवळपास 20 लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी खूपच कमी वेळात त्यांच्या पोर्टफोलियो मध्ये मोठी वाढ अनुभवली..मार्केट कॅप 20 लाख कोटींनी वाढलीसोमवारी बाजार बंद होईपर्यंत सेन्सेक्स मधील लिस्ट असलेल्या कंपन्यांचे एकूण मार्केट कॅप सुमारे 455 लाख कोटी रुपये होते. मंगळवारी सकाळी ट्रेडिंग सुरू होताच हे मार्केट कॅप जवळपास 474 लाख कोटींवर पोहोचले. बाजारातील या रॅलीमागे 3 मुख्य कारण आहेत..Gold Rate Today : सोनं-चांदीच्या भावात सलग पाचव्या दिवशी घसरण! चांदी 5 दिवसात सुमारे 1.5 लाख रुपयांनी स्वस्त, पाहा आजचा भाव .पहिल कारण - भारत-अमेरिका व्यापार करारबाजार रॅलीमागचे सर्वात मोठे कारण भारत-अमेरिका व्यापार करार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले की,अमेरिकेकडे येणाऱ्या भारतीय निर्यात वस्तूंवरील टॅरिफ 50 टक्के पासून 18 टक्के करण्यात येणार आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत फोन कॉल आणि नंतर सोशल मीडियावर ही माहिती दिली.या निर्णयामुळे भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात अधिक स्पर्धात्मक बनल्या. भारताच्या तुलनेत, अनेक आशियाई देशांना अद्याप जास्त टॅरिफचा सामना करावा लागतो. बांग्लादेश, श्रीलंका, तैवान आणि व्हिएतनामला 20 टक्के टॅरिफ आहे, तर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड आणि फिलीपिन्सला सुमारे 19 टक्के टॅरिफ लागू आहे..दुसरे कारण - भारतीय रुपयाची मजबुतीकरारानंतर भारतीय रुपयाही मजबूत झाला. सुरुवातीच्या ट्रेडमध्ये रुपयाची वाढ 1 टक्क्याहून अधिक झाली आणि तो डॉलरच्या तुलनेत 90.40 पर्यंत पोहोचला.त्याचवेळी 10 वर्षांच्या सरकारी बाँडवरील यील्ड (नफा) 5 बेसिस पॉईंट्स कमी होऊन 6.72 टक्के झाली. त्यामुळे एकाच वेळी मजबूत रुपया आणि कमी यील्ड या दोन्ही गोष्टी शेअर बाजारसाठी सकारात्मक झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला परिणाम एवढी तेजी दिसून आली..Gold Loan : बँकेत जर 10 ग्रॅम सोनं गहाण ठेवल तर किती कर्ज मिळतं? किती पैसे वापरायला मिळतात? जाणून घ्या सर्व माहिती .तिसरे कारण वस्त्रोद्योगाच्या शेअर्समध्ये जोरदार खरेदीवस्त्रोद्योगाच्या शेअर्सवर या व्यापार कराराचा सर्वात जास्त प्रभाव दिसून आला. सर्व प्रमुख वस्त्रोद्योग शेअर्स 20 टक्के अप्पर सर्किटमध्ये बंद झाले. टॅरिफ कपातीनंतर अमेरिकेला कपडे आणि वस्त्रोद्योगाच्या वस्तूंची निर्यात वाढेल, असा गुंतवणूकदारांचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.