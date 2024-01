Sensex trades over 250 pts higher Nifty above 21,700 oil and gas stocks gain Sakal

Share Market Share Market Opening: शेअर बाजाराची दमदार सुरुवात; सेन्सेक्समध्ये 300 अंकांची उसळी, कोणत्या शेअर्समध्ये खरेदी? Share Market Opening: गुरुवारी शेअर बाजाराची सुरुवात सकारात्मक झाली. चांगल्या जागतिक संकेतांमुळे प्रमुख निर्देशांक वाढीसह व्यवहार करत आहेत. सेन्सेक्स जवळपास 300 अंकांनी वाढून 71,900 वर पोहोचला आहे. निफ्टीनेही 80 अंकांची उसळी घेतली आणि तो 21,700 च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे.