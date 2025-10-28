Share Market Closing : सेन्सेक्स 151 अंकांनी घसरला तर निफ्टी 25,950 अंकांपर्यंत खाली, कोणते शेअर घसरले ?

Share Market Closing : आज भारतीय शेअर बाजारात सुरुवातीपासूनच दबावाचे वातावरण दिसले. सकाळी स्थिर व्यवहाराने बाजार सुरु झाल्यानंतर BSE चा सेन्सेक्स दिवसाच्या अखेरीस 150.68 अंकांनी घसरून 84,628 अंकांवर तर निफ्टी 29.85 अंकांनी घसरून 25,936.20 अंकांवर थांबला. शेअर बाजारात धातू क्षेत्रातील कंपन्यांनी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चांगली कामगिरी केली, तर रिअल्टी, फार्मा, आयटी सारख्या क्षेत्रात घसरण झाली. सध्या सुरू असलेल्या तिमाही निकाल हंगामात गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन सावध असल्याने बाजारात व्यापक विक्रीचा कल दिसला. .मार्केट हायलाइट्सMCX मध्ये चार तासांच्या खंडानंतर व्यवहार सुरूएसबीआय आणि इतर पीएसयू बँकांचे शेअर्स 3% पर्यंत वाढलेरेखा झुनझुनवाला यांनी ब्लॅकस्टोनच्या गुंतवणुकीपूर्वी फेडरल बँकेचे 2.3 कोटी शेअर्स खरेदी केले. .सर्वाधिक वाढ झालेले शेअर्सTata Steel, SBI Life Insurance, JSW Steel, HDFC Life आणि L&T कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये चांगली वाढ झाली. सर्वाधिक घसरण झालेले शेअर्सBajaj Finserv, Power Grid, ONGC, Coal India, ICICI Bank आणि Tech Mahindra या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. .Gold Rates Today : सोनं १० हजारांनी स्वस्त, चांदीच्या भावातही ३३ हजारांची घसरण; आज काय आहेत दर?.Vodafone-Idea सर्वाधिक सक्रिय शेअरआजच्या व्यवहारात Vodafone-Idea हा सर्वाधिक सक्रिय शेअर ठरला. दिवसभरात कंपनीचे तब्बल 145.69 कोटी शेअर्सची देवाणघेवाण झाली. त्यानंतर Suzlon Energyचे 13.44 कोटी, IDBI Bankचे 9.44 कोटी, Yes Bankचे 9.06 कोटी आणि Tata Gold ETFचे 7.80 कोटी शेअर्सची खरेदी-विक्री झाली..Premium|Investment Awareness: गुंतवणूक निर्णयप्रक्रियेतील सत्यता कशी शोधायची?.एक्स्चेंजच्या आकडेवारीनुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) सोमवारी 55.58 कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली. तर दुसरीकडे, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) मागील सत्रात 2,492.12 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.