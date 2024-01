Share Market Closing: बजेटपूर्वी बाजार कोसळला; सेन्सेक्स 1,053 अंकांनी घसरला; कोणते शेअर्स वधारले?

Share Market Crash Sensex, Nifty close down over 1 percent each; broader markets bleed Sakal

राहुल शेळके Share Market Closing Latest Update 23 January 2024: बजेटपूर्वी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. सकाळी जोरदार सुरुवात झाल्यानंतर प्रमुख निर्देशांक घसरले. सेन्सेक्स 1053 अंकांनी घसरून 70,370 वर आला. निफ्टीही 333 अंकांनी घसरला आणि 21,238 वर बंद झाला. बँकिंग, धातू, रियल्टी आणि मीडिया क्षेत्रात जोरदार विक्री झाली, तर केवळ फार्मा क्षेत्रात खरेदी झाली. क्षेत्रीय निर्देशांकाची स्थिती आजच्या व्यवहारात बँकिंग शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली आहे. बँक निफ्टी 2.26 टक्क्यांनी किंवा 1043 अंकांनी घसरून बंद झाला. याशिवाय ऑटो, आयटी, एफएमसीजी, मेटल, मीडिया, एनर्जी, कंझ्युमर ड्युरेबल्स आणि ऑइल आणि गॅस क्षेत्रातील शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. केवळ हेल्थकेअर आणि फार्मा क्षेत्रातील शेअर्स वाढीसह बंद झाले. मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप शेअर्सही मोठ्या घसरणीसह बंद झाले. सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सपैकी 5 शेअर्स वाढीसह तर 25 शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. निफ्टीच्या 50 शेअर्सपैकी 10 शेअर्स वाढीसह आणि 40 शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. जागतिक बाजारात तेजी नसल्यामुळे बँक, तेल आणि गॅस शेअर्समध्ये घसरण झाली. मात्र, फार्मा आणि आयटी शेअर्समध्ये खरेदी झाली. मंगळवारी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि एचडीएफसी बँकेच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. भांडवली बाजार नियामक सेबी 1 फेब्रुवारीपासून परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नियम कडक करणार आहे. आज प्रॉफिट बुकींगमुळे रेल्वेच्या शेअर्समध्ये 16 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. यासह, म्युच्युअल फंड आणि FII ने झोमॅटोसह चार नवीन तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये त्यांचा हिस्सा वाढवला आहे. गुंतवणूकदारांचे 8.08 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान बाजारातील घसरणीमुळे आज गुंतवणूकदारांचे भांडवल झपाट्याने कमी झाले आहे. 20 जानेवारी 2024 रोजी, BSE वर सर्व शेअर्सचे एकूण मार्केट कॅप 374.41 लाख कोटी रुपये होते. आज म्हणजेच 23 जानेवारी 2024 रोजी ते 366.33 लाख कोटी रुपयांवर घसरले. याचा अर्थ आज गुंतवणूकदारांच्या भांडवलात 8.08 लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे.