Share Market : बजेटआधी शेअर बाजार तापला! या आठवड्यात 5 नवे आयपीओ उघडणार; 'या' मोठ्या कंपनीची लिस्टिंग होणार

प्रजासत्ताक दिनानंतर सुरू होणाऱ्या आठवड्यात शेअर बाजारातील वातावरण थोडं वेगळं असणार आहे. याच मुख्य कारण आहे येत्या रविवारी सादर होणारा अर्थसंकल्प. त्यामुळे शेअर बाजारातील हालचालींना आता वेग आला आहे. या आठवड्यात SME (लघु व मध्यम उद्योग) क्षेत्रातील 5 नवे IPO बाजारात येणार आहे. याशिवाय, आधीपासून सुरू असलेल्या 2 आयपीओ मध्ये गुंतवणुकीची संधी मिळणार आहे आणि काही कंपन्यांचे शेअर्सही बाजारात लिस्ट होणार आहेत..या आठवड्यात उघडणारे 5 नवे IPO1. Kasturi Metal Composite IPOहा IPO 27 जानेवारीला खुला होईल आणि 29 जानेवारीला बंद होईल. कंपनी या इश्यूद्वारे 17.61 कोटी रुपये उभारणार आहे. शेअर्सचा प्राइस बँड 61 ते 64 रुपये असून एका लॉटमध्ये 2000 शेअर्स असतील. कंपनीचे शेअर्स 3 फेब्रुवारीला BSE SME वर लिस्ट होण्याची शक्यता आहे.2. Kanishk Aluminium India IPOहा IPO 28 जानेवारीला खुला होणार असून 30 जानेवारीपर्यंत गुंतवणूक करता येईल. 29.20 कोटी रुपयांच्या या इश्यूमध्ये शेअरची किंमत 73 रुपये ठेवण्यात आली आहे. लॉट साइज 1600 शेअर्स असून लिस्टिंग 4 फेब्रुवारीला BSE SME वर अपेक्षित आहे..3. CKK Retail Mart IPOहा IPO 30 जानेवारीला खुला होईल आणि 3 फेब्रुवारीला बंद होईल. कंपनी 88.02 कोटी रुपये उभारणार आहे. यासाठी प्राइस बँड 155 ते 163 रुपये, तर लॉट साइज 800 शेअर्स ठेवण्यात आला आहे. शेअर्सची लिस्टिंग 6 फेब्रुवारीला NSE SME वर होऊ शकते.4. Msafe Equipments IPOहा IPO 28 जानेवारी ते 30 जानेवारी दरम्यान खुला असेल. कंपनी 66.42 कोटी रुपये उभारण्याची योजना करत आहे. शेअर्सचा प्राइस बँड 116 ते 123 रुपये असून लॉट साइज 1000 शेअर्स आहे. लिस्टिंग 4 फेब्रुवारीला BSE SME वर होण्याची शक्यता आहे.5. Accretion Nutraveda IPO24.77 कोटी रुपयांचा हा IPO 28 जानेवारीला खुला होईल आणि 30 जानेवारीला बंद होईल. शेअर्सचा प्राइस बँड 122 ते 129 रुपये असून लॉट साइज 1000 शेअर्स आहे. याची लिस्टिंग 4 फेब्रुवारीला BSE SME वर होऊ शकते..या IPO मध्ये अजूनही गुंतवणुकीची संधी1. Hannah Joseph Hospital IPO42 कोटी रुपयांचा हा IPO 22 ते 27 जानेवारी दरम्यान खुला आहे. आतापर्यंत 51% सब्सक्रिप्शन झाले आहे. उद्या यात गुंतवणूक करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. प्राइस बँड 67 ते 70 रुपये असून लॉट साइज 2000 शेअर्स आहे. लिस्टिंग 30 जानेवारीला BSE SME वर होणार आहे.2. Shayona Engineering IPO 14.86 कोटी रुपयांचा हा IPO देखील 22 जानेवारीला खुला झाला असून उदय गुंतवणुकीचा शेवटचा दिवस आहे. आतापर्यंत आयपीओ 1.36 पट सब्सक्रिप्शन झाला आहे. प्राइस बँड 140 ते 144 रुपये असून लॉट साइज 1000 शेअर्स आहे. याची लिस्टिंगही 30 जानेवारीला BSE SME वर होणार आहे..या कंपन्यांच्या लिस्टिंगवर गुंतवणूकदारांची नजर या आठवड्यात Shadowfax Technologies कंपनीचे शेअर्स 28 जानेवारीला BSE आणि NSE मेनबोर्डवर लिस्ट होणार आहेत. याशिवाय SME विभागातDigilogic Systems, KRM Ayurveda, Hannah Joseph Hospital आणि Shayona Engineering या कंपन्यांचे शेअर्सही बाजारात दाखल होणार आहेत.