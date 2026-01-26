Share Market

Share Market : बजेटआधी शेअर बाजार तापला! या आठवड्यात 5 नवे आयपीओ उघडणार; 'या' मोठ्या कंपनीची लिस्टिंग होणार

Stock Market IPO Updates : बजेट 2026 पूर्वी आयपीओ बाजारात मेनबोर्ड सेगमेंटमध्ये शांतता आहे, मात्र SME सेक्टरमध्ये चांगलीच हालचाल पाहायला मिळत आहे. येणाऱ्या आठवड्यात तब्बल 5 नवे IPO उघडणार आहेत.
IPO Buzz Before Budget 2026: 5 New SME IPOs to Open This Week

IPO Buzz Before Budget 2026: 5 New SME IPOs to Open This Week

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

प्रजासत्ताक दिनानंतर सुरू होणाऱ्या आठवड्यात शेअर बाजारातील वातावरण थोडं वेगळं असणार आहे. याच मुख्य कारण आहे येत्या रविवारी सादर होणारा अर्थसंकल्प. त्यामुळे शेअर बाजारातील हालचालींना आता वेग आला आहे. या आठवड्यात SME (लघु व मध्यम उद्योग) क्षेत्रातील 5 नवे IPO बाजारात येणार आहे. याशिवाय, आधीपासून सुरू असलेल्या 2 आयपीओ मध्ये गुंतवणुकीची संधी मिळणार आहे आणि काही कंपन्यांचे शेअर्सही बाजारात लिस्ट होणार आहेत.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
IPO
Investment
Stock Market Analysis
Indian Stock Market Today

Related Stories

No stories found.