Share Market Holiday: 27 की 28 मे? बकरी ईदच्या सुट्टीवरून गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम; जाणून घ्या शेअर बाजार कधी बंद

Stock Market Holiday on Bakra Eid 2026: भारतीय शेअर बाजारात बकरी ईदच्या सुट्टीबाबत अनेक गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण कॅलेंडरनुसार 27 मे ला बकरी ईद दाखविली आहे मात्र शेअर बाजारात तया दिवशी कोणतीही सुट्टी नसल्याचे दिसते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना प्रश्न पडला आहे की नेमकं बकरी ईदची सुट्टी शेअर बाजाराला आहे की नाही?.28 मे रोजी बाजार बंदगुंतवणूकदारांना पडणाऱ्या या संभ्रमाबाबत स्पष्टता आली असून, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) च्या अधिकृत सुट्टीच्या यादीप्रमाणे गुरुवार, 28 मे रोजी बकरी ईद निमित्त भारतीय शेअर बाजार बंद राहणार आहे. तर बुधवार, 27 मे रोजी बाजार नियमितपणे सुरू राहतील.यामुळे 27 मे 2026 रोजी इक्विटी, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज, सिक्युरिटीज लेंडिंग अँड बॉरोइंग (SLB), करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज तसेच इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) या सर्व विभागांमध्ये व्यवहार सुरू राहणार आहेत..कोणते व्यवहार बंद?BSE आणि NSE नुसार, 28 मे 2026 ला दोन्ही एक्सचेंजवर इक्विटी, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह आणि सिक्युरिटीज लेंडिंग अँड बॉरोइंग या सर्व विभागांमध्ये कोणतेही व्यवहार किंवा सेटलमेंट होणार नाहीत. त्यामुळे पूर्ण दिवस शेअर बाजार बंद असणार आहे. तर 29 मे 2026 रोजी बाजार नियमितप्रमाणे सुरू होईल.मे महिन्यातील 1 मे नंतर विकेंड वगळता ही शेअर बाजाराची दुसरी अधिकृत सुट्टी असणार आहे..कमोडिटी मार्केट28 मे रोजी शेअर बाजार पूर्ण दिवस बंद असला तरी कमोडिटी मार्केटमध्ये वेगळी स्थिति असणार आहे. नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्सचेंज (NCDEX) पूर्ण दिवस बंद राहणार आहे. तर MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) बाजार सकाळी 9:00 AM ते 5:00 PM या काळात बंद राहील आणि सायंकाळी 5:00 PM ते 11:55 PM दरम्यान मात्र यात व्यवहार सुरू राहील. .बकरी ईदईद-अल-अजहा अर्थात बकरी ईद हा मुस्लिम धर्मातील अत्यंत महत्त्वाचा सण मानला जातो. इस्लामिक परंपरेनुसार, पैगंबर इब्राहिम यांनी अल्लाहच्या आदेशानुसार आपल्या मुलाचे बलिदान देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यांच्या श्रद्धा आणि समर्पणाच्या स्मरणार्थ हा सण साजरा केला जातो. त्यामुळे या दिवसाला 'त्यागाचा सण' असेही म्हटले जाते.