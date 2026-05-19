Share Market: भारतीय बाजाराला मोठा धक्का! जगातील टॉप 100 कंपन्यांमध्ये भारताची एकही कंपनी नाही

Stock Market Update: भारतीय शेअर बाजारात घसरण सुरू असतानाच एक निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. यामुळे आता देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांच्या बाजार भांडवलाला मोठा फटका बसला आहे. मागच्या काही वर्षांत असे पहिल्यांदाच घडले आहे की, बाजार मूल्यानुसार जगातील पहिल्या 100 शेअर बाजारात लिस्ट असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एकाही भारतीय कंपनीचा समावेश नाही. .2025 च्या सुरुवातीपर्यंत, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, HDFC बँक आणि TCS या तीन प्रमुख भारतीय कंपन्या पहिल्या 100 कंपन्यांमध्ये होत्या. मात्र, बाजारातील घसरणीमुळे MoneyControl ने प्रसिध्द केलेल्या Boomberg च्या आकडेवारीनुसार, कोणतीही कंपनी पहिल्या 100 कंपन्यांमधील आपले स्थान टिकवून ठेवू शकलेली नाही..रिलायन्स घसरले मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज 2025 च्या सुरुवातीला जागतिक क्रमवारीत 57 व्या स्थानावर होती आणि 2026 च्या सुरुवातीला 73 व्या स्थानावर होती. मात्र आता ती 106 व्या स्थानावर घसरली आहे.भारतातील सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील बँक असणाऱ्या HDFC बँकेची स्थिती आणखी खालावली आहे. 2025 च्या सुरुवातीला 97 व्या स्थानावर असलेली ही बँक आता तब्बल 190 व्या स्थानावर घसरली आहे..IT ला मोठा धक्काया यादीत देशातील सर्वात मोठी सॉफ्टवेअर कंपनी, TCS च्या जागतिक क्रमवारीत आतापर्यंतची सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. 2025 च्या सुरुवातीला 84 व्या स्थानावर आणि 2026 च्या सुरुवातीला 171 व्या स्थानावर असलेली TCS आता चक्क 314 व्या स्थानावर घसरली आहे.भारतातील दुसरी सर्वात मोठी IT कंपनी, Infosys च्या क्रमवारीतही मोठी घसरण झाली आहे. 2025 च्या सुरुवातीला 198 व्या आणि 2026 च्या सुरुवातीला 330 व्या क्रमांकावर असलेली इन्फोसिस आता 590 व्या क्रमांकावर घसरली आहे. FMGC क्षेत्रातील दिग्गज ITC लिमिटेड देखील 296 व्या स्थानावरून 702 पर्यंत घसरली आहे..आणखी कुणाला फटका?ही समस्या केवळ पहिल्या 100 कंपन्यांपुरती मर्यादित नाही. जागतिक स्तरावरील पहिल्या 500 कंपन्यांमधील भारताचे वर्चस्वही झपाट्याने कमी होत आहे. बाजार भांडवलानुसार जागतिक स्तरावरील पहिल्या 500 कंपन्यांमध्ये भारतीय कंपन्यांची संख्या आता केवळ 9 आली आहे. 2026 च्या सुरुवातीला हीच संख्या 13 आणि 2025 च्या सुरुवातीला 15 होती.दरम्यान, 2026 च्या सुरुवातीला 164 व्या क्रमांकावर असलेली भारती एअरटेल आता 202 व्या क्रमांकावर आहे. तर ICICI बँक आणि SBI अलीकडेच 215 व्या आणि 231 व्या स्थानावरून अनुक्रमे 274 व्या आणि 276 व्या स्थानावर पोहोचल्या आहेत..फक्त 3 कंपन्याशेअर बाजारातील मंदीमुळे, 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या भारतातील कंपन्यांची संख्याही या वर्षाच्या सुरुवातीला असलेल्या सहाच्या तुलनेत आता केवळ तीनवर आली आहे. या यादीत आता फक्त रिलायन्स इंडस्ट्रीज, HDFC बँक आणि भारती एअरटेल या कंपन्याच उरल्या आहेत. सध्याच्या मंदीमुळे, ICICI बँक, SBI आणि TCS या कंपन्या 100 अब्ज डॉलर्सच्या क्लबमधून बाहेर पडल्या आहेत.