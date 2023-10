Share Market Investment Tips: शुक्रवारी बाजारात गेल्या 6 दिवसांपासून सुरू असलेली घसरण थांबली. सेन्सेक्स-निफ्टी वाढीसह बंद झाले. निफ्टी 19000 च्या वर बंद करण्यात यशस्वी झाला. व्यवहाराच्या शेवटी, सेन्सेक्स 634.65 अंकांच्या अर्थात 1.01 टक्क्यांच्या वाढीसह 63782.80 वर बंद झाला. तर निफ्टी 190.00 अंकांच्या किंवा 1.01 टक्क्यांच्या वाढीसह 19047.30 वर बंद झाला.

आज कशी असेल बाजाराची स्थिती?

अलीकडच्या काही दिवसांत सततच्या विक्रीनंतर, ओव्हरसोल्ड चार्ट सेटअपमुळे निफ्टीची घसरण तात्पुरती थांबलेली दिसत असल्याचे एलकेपी सिक्युरिटीजचे रुपक डे म्हणाले. पण इंडेक्स 19250 च्या महत्त्वपूर्ण ब्रेकडाउन पातळीच्या खाली बंद झाला.

जोपर्यंत ते 19250 च्या खाली राहील, तोपर्यंत बाजारात कोणत्याही वाढीसह विक्री दिसून येईल. जर निफ्टी 18800 च्या खाली गेला तर त्यात आणखी घसरण होईल. निफ्टीला 19000 वर तात्काळ सपोर्ट दिसत आहे.

डेली चार्टवर कंसोलिडेशन ब्रेक डाउननंतर, बँक निफ्टीने कमी काळात 2000 अंकांचे करेक्शन केले आहे. इंडेक्स ओवरसोल्ड होता, त्यामुळे शुक्रवारी पुल बॅक पाहायला मिळाला.

एकूणच कल मंदीचा आहे. अशा परिस्थितीत बँक निफ्टीमध्येही वाढ होऊन विक्री होण्याची अपेक्षा आहे. वरच्या बाजूला, बँक निफ्टीसाठी 43000 वर रझिस्टंस आहे. त्याच वेळी, 42500 वर डाउनसाइड वर सपोर्ट आहे.

आजचे टॉप 10 शेअर्स कोणते?

कोल इंडिया (COALINDIA)

एचसीएल टेक (HCLTECH)

ऍक्सिस बँक (AXISBANK)

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBIN)

बजाज ऑटो (BAJAJ-AUTO)

पर्सिस्टंट (PERSISTENT)

पीएफसी (PFC)

ऍस्ट्रल (ASTRAL)

ऍबॉट इंडिया (ABBOTINDIA)

पॉली कॅब (POLYCAB)

नोंद: क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.