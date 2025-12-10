Stock Market Today : शेअर बाजार लाल रंगात बंद; इंडिगोमुळे 'या' कंपनीचे शेअर्स वाढले; तर आजचे हे 2 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोनं

Indian Stock Market today : बुधवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह लाल रंगात बंद झाला. आज सलग तिसऱ्या दिवशी सेन्सेक्स आणि निफ्टी निर्देशांकांत घसरण पाहायला मिळाली. कारण अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणात्मक निर्णयापूर्वी आज गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात नफा वसुली केली.आजच्या बाजारात सेंसेक्स 275 अंकांनी घसरून 84,391 वर, तर निफ्टीदेखील 82 अंकांनी घसरून 25,758 वर बंद झाला..इंडिगोला झटका बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रातील शेअर्स 0.5% घसरले, तर आयटी निर्देशांक 0.9 ने खाली आला. विक्रीचा दबाव विस्तृत बाजारातही दिसून आला. स्मॉल-कॅप निर्देशांक 0.9%, तर मिड-कॅप निर्देशांक 1.1% ने घसरला. 30 शेअरांच्या सेन्सेक्स निर्देशांकात Eternal, Trent, Bharti Airtel, Infosys आणि Tech Mahindra हे शेअर्स घटले. दरम्यान, इंडिगोची पॅरेंट कंपनी InterGlobe Aviation च्या शेअर्स आज तब्बल 3.3% घसरले..टॉप गेनर्स Meesho Ltd. (53.43%)Aequs Ltd. (22.01%)Metro Brands Ltd. (7.62%)Balrampur Chini Mills Ltd. (7.13%)Welspun Living Ltd. (5.06%)टॉप लूजर्स Aki India Ltd. (-6.64%)Dixon Technologies (India) Ltd.Latent View Analytics Ltd.Eris Lifesciences Ltd.Multi Commodity Exchange of India Ltd..Post Office Scheme : दररोज फक्त 333 रुपये गुंतवा आणि मिळवा तब्बल 17 लाख! सरकारी भरवशाची पोस्ट ऑफिसची झकास योजना एकदा बघाच.Meesho ने केले मालामाल आजच बाजारात लिस्ट झालेली झालेली ई-कॉमर्स कंपनी Meesho ने शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना मालमाल केले. Meesho ने ऑफर केलेल्या किमतीपेक्षा तब्बल 53% ने शेअर्समध्ये पहिल्याच दिवशी वाढ झाली आहे. .शेअर बाजार का कोसळतोय? गेल्या तीन दिवसांमध्ये भारतीय शेअर बाजार निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी सुमारे 1.6% घसरले आहेत. यामागे सतत होत असलेली एफआयआयची विक्री, यूएस फेडच्या निर्णयापूर्वीची सावध भूमिका, आणि अमेरिकेसोबतच्या संभाव्य व्यापार काराराबाबतची अनिश्चितता हे प्रमुख कारण ठरत आहेत..Ayushman Card : 5 लाखांचा मोफत आरोग्य विमा; कोणत्या आजारांवर आणि वर्षभर किती वेळा मोफत उपचार? नियम जाणून घ्या आणि आजच नोंदणी करा!.स्पाइसजेटच्या शेअर्समध्ये 20% वाढविमान सेवा कंपनी SpiceJet चे शेअर्स बुधवारी 5% ने उंचावत 36 रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. मागील सलग चार दिवसात शेअर्समध्ये तब्बल 20% वाढ नोंदवली आहे. इंडिगोला पायलट टंचाई आणि ऑपरेशनल अडचणींमुळे फ्लाइट शेड्यूलमध्ये कपात करण्याचे निर्देश मिळाल्यानंतर स्पाइसजेटच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी दिसून आली.यातच आता स्पाइसजेटने दोन नवीन बोईंग विमानांची भर जाहीर केली आहे, ज्यामुळे कंपनीची क्षमता आणखी वाढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.