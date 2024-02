Share Market Nifty slips below 21,750, Sensex falls 350 pts dragged by financial stocks Sakal

Share Market Share Market Closing: शेअर बाजारात प्रॉफिट बुकिंग! सेन्सेक्स 350 अंकांनी घसरला; कोणते शेअर्स वधारले? Profit booking in the stock market! Sensex falls 350 points; Know Which stocks rose: सोमवारी शेअर बाजारात जोरदार प्रॉफिट बुकींग झाली. आज प्रमुख बाजार निर्देशांक घसरणीसह बंद झाले. सेन्सेक्स 354 अंकांनी घसरून 71,731 वर आला. निफ्टीही 82 अंकांनी घसरून 21,771 वर बंद झाला.