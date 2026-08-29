Share Market: 5 मिनिटांत 1 लाखाचे 44 लाख? सेन्सेक्सच्या तुफान हालचालीने खळबळ; नेमकं काय घडलं?

How 1 lakh became 44 lakh in share market: शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमीची मानली जाते. मात्र बाजारात योग्य वेळी घेतलेला निर्णय गुंतवणूकदाराला मोठा फायदाही मिळवून देऊ शकतो. गुरुवारी, 27 ऑगस्ट रोजी असच काही घडलं. सेन्सेक्समध्ये ट्रेडिंगच्या शेवटच्या काही मिनिटांत झालेल्या प्रचंड चढ-उतारामुळे असाच एक दावा सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. एका ट्रेडरच्या मते, एका ट्रेडमध्ये 1 लाख रुपयांची रक्कम अवघ्या पाच मिनिटांत तब्बल 44 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकली असती..प्रत्यक्ष ट्रेड नाहीविशेष म्हणजे हा दावा प्रत्यक्षात झालेल्या ट्रेडचा नसून एका काल्पनिक उदाहरणावर आधारित आहे. ट्रेडरने सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, एखाद्या गुंतवणूकदाराने दुपारी 3:15 वाजता सेन्सेक्सचा 76,500 पुट ऑप्शन 1 लाख रुपयांना खरेदी केला असता आणि अवघ्या पाच मिनिटांनी, म्हणजे 3:20 वाजता तो विकला असता, तर जवळपास 44 लाख रुपयांचा नफा मिळण्याची शक्यता होती.मात्र, मूळ सोशल मीडिया पोस्टमध्ये वेळेबाबत टायपिंगची चूक असल्याचं दिसतं. त्यात दुपारी 3:15 ऐवजी 3:15 AM असा उल्लेख करण्यात आला आहे. हा दावा समोर येण्यामागे 27 ऑगस्टला मासिक डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्सपायरीच्या दिवशी बाजार बंद होण्यापूर्वी झालेली तीव्र हालचाल कारणीभूत ठरली. .सोशल मीडियावरील या पोस्टच्या कमेंट सेक्शन मध्ये अनेकांना अशा प्रकारची गुंतवणूक ही कॅसिनोसारखी असून गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान पोहोचवू शकते असे मत व्यक्त केले आहे. .Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! 6 हजारांची मोठी घसरण, ग्राहकांसाठी गुड न्यूज; 1 तोळा सोन्याच्या दागिन्यासाठी आता किती पैसे?.सेन्सेक्समध्ये मोठी उलथापालथद इकोनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, बाजार बंद होण्याच्या अगदी आधी सेन्सेक्समध्ये मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाला. दुपारी 3:17 वाजता सुमारे 77,200 अंकांच्या आसपास असलेला सेन्सेक्स अवघ्या काही मिनिटांत घसरत 3:23 वाजता जवळपास 74,983 अंकांवर आला. म्हणजेच सुमारे सहा मिनिटांत निर्देशांकात 2,000 हून अधिक अंकांची घसरण झाली.यानंतर बाजाराने तितक्याच वेगाने रिकव्हरी केली. पुढील सात मिनिटांत, म्हणजे 3:23 ते 3:30 या कालावधीत सेन्सेक्समध्ये जवळपास 2,000 अंकांची पुन्हा वाढ झाली. दिवसाच्या अखेरीस सेन्सेक्स 76,934 अंकांवर बंद झाला..मोठ्या शेअर्समध्येही जोरदार हालचालशेअर बाजारातील ही अस्थिरता केवळ सेन्सेक्सपुरती मर्यादित राहिली नाही. शेअर बाजारात शेवटच्या काही मिनिटांत रिलायन्सचा शेअर सुमारे 1,289 रुपयांवरून घसरत 1,250 रुपयांपर्यंत आला. त्यानंतर त्याने जोरदार रिकव्हरी करत जवळपास 1,286 रुपयांवर बंद झाला.याशिवाय HDFC बँक, ITC आणि भारती एअरटेल यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही बाजार बंद होताना लक्षणीय चढ-उतार दिसून आले. या अचानक झालेल्या हालचालीमुळे बाजार बंद होण्याच्या वेळी लागू करण्यात आलेल्या Closing Auction Session (CAS) पद्धतीच्या परिणामांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..CAS म्हणजे काय?बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजने 3 ऑगस्टपासून क्लोजिंग प्राइस निश्चित करण्यासाठी Closing Auction Session म्हणजेच CAS पद्धत लागू केली. बाजारातील शेअर्सच्या क्लोजिंग किंमतीत फेरफार होण्याची शक्यता कमी करणे हा या नव्या व्यवस्थेमागचा उद्देश आहे. CAS पद्धत इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये व्यवहार होणाऱ्या 200 शेअर्सना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, CAS लागू झाल्यानंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये दुपारी 3:15 वाजता ऑक्शन सुरू होण्यापूर्वीपासून ते 3:30 वाजता बाजार बंद होईपर्यंतच्या काळात काही वेळा मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत..Petrol-Diesel Price: CNG महागल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचेही नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचे नवे दर पाहा.सेबीच्या कारवाईमुळेही प्रकरण चर्चेतया घटनेची चर्चा सुरू असतानाच बाजार नियामक सेबीच्या अलीकडील कारवाईकडेही लक्ष वेधलं जात आहे. सेन्सेक्स आणि त्याच्याशी संबंधित शेअर्समध्ये कथितरीत्या करण्यात आलेल्या हेराफेरीच्या प्रकरणात सेबीने गेल्या आठवड्यात JP मॉर्गनशी संबंधित कंपनी Copthall Mauritius विरोधात कारवाई केली होती. सेबीने संबंधित ट्रेडिंग व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर या संस्थांवर बाजारातील व्यवहारांबाबत निर्बंध घातले आहेत. तसेच कथितरीत्या मिळवलेला सुमारे 3.8 कोटी रुपयांचा अवैध नफा जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, 27 ऑगस्टच्या शेवटच्या काही मिनिटांत सेन्सेक्समध्ये झालेल्या हालचालीमुळे क्लोजिंग ऑक्शन सेशनच्या परिणामांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला “1 लाखाचे 44 लाख” हा आकडा प्रत्यक्षात झालेल्या नफ्याचा नसून, ट्रेडरने मांडलेल्या काल्पनिक ट्रेडच्या गणनेवर आधारित आहे.Disclaimer: शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमीची असते. ही बातमी फक्त माहितीसाठी देण्यात येत असून कोणताही गुंतवणूक सल्ला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.