Share Market Tips : 'या' महत्त्वाच्या गोष्टी पाळाल तर, शेअर मार्केटच्या गुंतवणुकीवर होईल फायदाच फायदा!

Share Market Tips : शेअर बाजारातून पैसे कमवायचे असतील तर काही खास गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात. सहसा जे शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवतात, त्यांना वाटते की ते अल्पावधीत मजबूत नफा कमावू शकतात. अनेक वेळा असे घडते की काही तासांत स्टॉकमधून मोठा नफा कमावला जातो. उलट मोठे नुकसानही सहन करावे लागत आहे.

शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यासाठी खूप पुर्वविचार करावा लागतो. यात भावना चालत नाहीत. भावनेच्या आहारी गेलेले गुंतवणूकदार अनेकदा आपली संपत्ती गमावून बसतात.

गुंतवणुकदारांनी त्यांच्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांमध्ये भावनांचा प्रभाव कसा न ठेवता आणि कोणते घटक लक्षात ठेवले पाहिजेत हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. (Share Market Tips : If you make these 4 mistakes in investing in the stock market, then your hard earned money will flow like water)

शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करताना या 4 चुका केल्यास तुमचा मेहनतीचा पैसा पाण्यासारखा वाहून जाईल. जेव्हा बाजारात पडझड होते, तेव्हा अनेक वेळा आपला पैसा पूर्णपणे बुडण्याची भीती वाटते. पण ही घसरण नेहमीच कायम नसते.

जुन्या गोष्टीत गुंतवणुक करू नका

एका अहवालानुसार, अनेकवेळा आपण जून्या गोष्टी जतन करण्याच्या कामात गुंतवणूक करू लागतो. उदाहरणार्थ, तुम्हाला पूर्वजांकडून काही मालमत्ता किंवा वाटा मिळाला असेल तर विकायची इच्छा होत नाही. त्याबदल्यात तुम्ही दुसऱ्या रकमेतून गुंतवणूक केली.

तर त्या गुंतवणुकीवर फेरविचार करणे गरजेचे ठरू शकते. गुंतवणुकीच्या बाबतीत या गोष्टी तुमच्या बुद्धीच्या विरोधात काम करतात आणि तुमचे संपूर्ण गुंतवणूक भांडवल बुडू शकते.

शर्यतीत मागे पडण्यास घाबरू नका

बर्‍याच वेळा आपण ते स्टॉक विकत घेतो, जे काही काळापासून खूप वेगाने वाढत आहेत. आम्हाला असे वाटते की आम्ही ते विकत घेतले नाही तर आम्ही त्याच्या किंमती वाढीच्या लाभापासून वंचित राहू. या भावनेच्या पकडीत राहिल्यास सट्टेबाजीसारखे निर्णय घ्याल.

तुम्ही कोणत्याही किंमतीला गुंतवणूक करा, इथून किंमत वाढेल की नाही आणि असेल तर कोणत्या आधारावर ते पहा. ज्या स्टॉकने भूतकाळात चांगला परतावा दिला आहे तो भविष्यातही चांगला परतावा देईलच असे नाही.

पडत्या काळातही सर्व काही बुडणार नाही

जेव्हा बाजारात पडझड होते, तेव्हा अनेक वेळा आपला पैसा पूर्णपणे बुडण्याची भीती वाटते. पण ही घसरण नेहमीच कायम नसते. स्टॉक किंवा इतर कोणत्याही गुंतवणूक मालमत्तेची मूलभूत तत्त्वे मजबूत असल्यास, डाउनट्रेंड संपल्यानंतर तो पुनर्प्राप्त होतो.

अशा स्थितीत घसरणीच्या काळात पैसे काढणारे गुंतवणूकदार भाव वाढल्यावर नफ्यापासून वंचित राहतात. म्हणूनच जेव्हा बाजार घसरतो तेव्हा ते घाबरून नाही तर ठोस तर्काने केले पाहिजे.

तुमचा अतिरिक्त निधी फक्त बाजारात ठेवा

शेअर्समधील गुंतवणुकीमुळे एखादी व्यक्ती प्रचंड कर्जात अडकल्याचे अनेकदा ऐकायला मिळते. जर तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करत असाल तर नेहमी अतिरिक्त निधीमध्ये गुंतवणूक करा.

सरप्लस फंड म्हणजे तुमचा खर्च आणि इतर गरजा पूर्ण केल्यावर तुम्ही शिल्लक ठेवलेला निधी. तुम्ही नफा कमावण्यास सुरुवात केल्यास, तुम्ही ते पैसे पुन्हा गुंतवाल. कर्ज घेऊन कधीही गुंतवणूक करू नका.

एकाच वेळी मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करणे टाळा

बर्‍याच वेळा आपण नफ्याच्या आशेने एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतो. या प्रकारच्या गुंतवणुकीत मोठ्या नफ्याऐवजी मोठे नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच थोडं थोडं विकत घ्या आणि थोडं थोडं विका.

उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला एखाद्या कंपनीचे 1000 शेअर्स खरेदी करायचे असतील तर सध्याच्या पातळीवर तुम्ही 500 शेअर्स खरेदी करू शकता.

जेव्हा स्टॉक 5-10% कमी होतो तेव्हा तुम्ही आणखी 200 शेअर्स खरेदी करू शकता. जर ते 20% ने घसरले तर तुम्ही आणखी 300 शेअर्स खरेदी करू शकता. जरी सध्याच्या पातळीपासून शेअर्सची किंमत वाढली तरी तुम्ही गमावणार नाही.

कारण तुम्ही आधी खरेदी केलेल्या 200 शेअर्सवर तुम्हाला नफा मिळेल. त्याचप्रमाणे विक्री करताना गुंतवणूक थोडी-थोडकी विकावी.

भावनांवर नियंत्रण ठेवा

नेहमी भावनांवर आधारित निर्णय घेऊ नका. शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीबाबतच्या भावनांवर तुमचे नियंत्रण नसेल, तर तुमचे मोठे नुकसान होऊ शकते. जेव्हा बाजारात तेजी असते तेव्हा व्यापारी अधिक आकर्षित होतात.

त्या चक्रात ते चुकीच्या स्टॉकमध्ये पैसे गुंतवतात. भीती आणि लोभ हे दोन घटक आहेत, जे शेअर्समध्ये व्यवहार करताना नियंत्रित केले पाहिजेत.