Stock Market Today : शेअर बाजार तीन दिवसांनंतर हिरव्या रंगात; अमेरिकन फेडच्या निर्णयामुळे आयटी आणि मेटल शेअर्स तेजीत

Indian Stock Market Today : सलग तीन दिवसांच्या घसरणीनंतर आज शेअर बाजाराची सुरुवात चांगली झाली. सुरुवातीला सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढला तर निफ्टी देखील हिरव्या रंगात होता. सकाळी 10.30 वाजता सेन्सेक्स 112 अंकांनी वाढून 84,503 वर पोहोचला. निफ्टी निर्देशांकदेखील 55 अंकांनी वाढून 25,812वर पोहोचला..अमेरिकन फेडमुळे बाजार अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने काल 0.25% व्याजदर कपात जाहीर केली आणि अर्थव्यवस्थेत तरलता वाढवण्यासाठी दरमहा 40 अब्ज डॉलरच्या सरकारी बाँड खरेदीची घोषणा केली. फेडने सलग तिसऱ्यांदा व्याजदरात कपात केल्याने पुढच्या काळात परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा भारतीय बाजारात येण्याची शक्यता आहे..सकाळच्या सत्रातील व्यवहार Tata Steel, Shriram Finance, Dr Reddy's Labs, Maruti Suzuki आणि Cipla या शेअर्समध्ये फायद्यात ठरले. तर Titan Company, NTPC, Reliance Industries, SBI Life Insurance आणि Bajaj Finserv यांच्या शेअर्स किमतींमध्ये घसरण दिसून आली. विस्तृत बाजारात BSE Midcap आणि Smallcap निर्देशांक सपाट पातळीवर व्यवहार करत आहेत. आयटी आणि मेटल इंडेक्स 0.5% ने वाढले, तर मीडिया इंडेक्स 0.5% ने खाली आला. .US Fed Rate Cut: फेड रिझर्व्हने केली सलग तिसऱ्यांदा व्याजदरात कपात; भारतीय शेअर बाजार आणि सोन्याच्या किमतींवर काय परिणाम होणार?.SBI नवी कंपनी स्थापन करणारस्टेट बँक ऑफ इंडिया ला RBI कडून डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मसाठी कंपनी कायद्या अंतर्गत सेक्शन 8 कंपनी स्थापन करण्याची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात SBI च्या शेअर्समध्ये मोठी हालचाल दिसू शकते. सध्या SBI ने शेरस त्याच्या उच्चांकापासून .Post Office Scheme : दररोज फक्त 333 रुपये गुंतवा आणि मिळवा तब्बल 17 लाख! सरकारी भरवशाची पोस्ट ऑफिसची झकास योजना एकदा बघाच.सोनं चांदीही वाढले अमेरिकन फेडचा परिणाम शेअर बाजाराबरोबर सोनं आणि चांदीच्या चांदीच्या किमतींवर देखील झाला आहे. आज चांदीने सर्वकालीन उच्चांक गाठला सून आजचा भाव तब्बल ₹1,91,800 झाला आहे. तर सोन्याचे भावही ₹1,30,000 वर गेले आहेत.