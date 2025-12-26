Stock Market IPO : या IPO ला तब्बल 1000 पट सब्स्क्रिप्शन; GMP मध्येही चमक, गुंतवणूकदारांना पैसा डबल करण्याची संधी?

Shyam Dhani Industries IPO Allotment Status: भारतीय शेअर बाजारात 2025 हे वर्ष आयपीओ साठी अतिशय महत्त्वाचे ठरले. या वर्षात सुमारे 365 पेक्षा जास्त कंपन्यांनी आपले IPO बाजारात आणले. आता याच IPO लिस्टमध्ये आता एक नवीन नाव जोडले गेले आहे, ते म्हणजे श्याम धानी इंडस्ट्रीजचा (Shyam Dhani Industries) आयपीओ. गुंतवणूकदारांमध्ये या IPO बाबाबत मोठे आकर्षण राहिले आहे. आज म्हणजेच 26 डिसेंबरला त्याचे अलॉटमेंट जाहीर झाले आहे. गुंतवणूकदारांकडून याला जोरदार प्रतिसाद मिळाल्याने या शेअरच्या लिस्टिंगकडे सर्वांचे लक्ष्य लागून आहे. .सब्सक्रिप्शनचे सर्व रेकॉर्ड मोडलेश्याम धानी इंडस्ट्रीजचा आयपीओ तब्बल 988 पट सब्सक्राइब झाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक मागणी नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (NII) वर्गातून दिसून आली असून या कॅटेगरीत 1,600 पटांहून अधिक सब्सक्रिप्शन झाले आहे.याशिवाय रिटेल गुंतवणूकदारांनी देखील 1,100 पटांपेक्षा जास्त सब्सक्रिप्शन केले आहे. त्यामुळे हे आकडेच सांगतात की या आयपीओला किती प्रचंड मागणी होती. .Best Shares to Buy: एका वर्षात मालामाल करू शकतात हे शेअर्स! तज्ज्ञांची फेव्हरेट लिस्ट समोर; जाणून घ्या डिटेल्स.Shyam Dhani Industries IPO GMPप्रायमरी मार्केटमध्ये श्याम धानी इंडस्ट्रीजचा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) सध्या इश्यू प्राइसइतकाच आहे. शुक्रवारी GMP प्रति शेअर 70 रुपये होता, तर आयपीओचा अपर प्राइस बँडही 70 रुपये आहे. म्हणजेच 100% लिस्टिंग गेनचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या आधारावर शेअरची संभाव्य लिस्टिंग 140 रुपयांच्या आसपास होऊ शकते. मात्र, GMP हा बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असतो आणि त्यात सतत बदल होऊ शकतो. त्यामुळे एवढ्याच नफ्यात याचे लिस्टिंग होईल ही सांगता येत नाही. .रजिस्ट्रारच्या वेबसाइटवर अलॉटमेंट कसे तपासाल?सर्वप्रथम Bigshare Services च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.तिथे ‘Shyam Dhani Industries IPO’ हा पर्याय निवडा.त्यानंतर PAN नंबर, अर्ज क्रमांक टाका.सबमिट केल्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर अलॉटमेंट स्टेटस दिसेल..Investment in US Stock Market : अॅपल–अॅमेझॉनचे शेअर्स घ्यायचेत? भारतीयांनी अमेरिकन शेअर बाजारात अशी करावी गुंतवणूक.NSE वेबसाइटवर स्टेटस कसे तपासायचे? सर्वप्रथम NSE च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.‘Equity’ विभागात Shyam Dhani Industries IPO निवडा.त्यानंतर PAN नंबर किंवा अर्ज क्रमांक प्रविष्ट करा.सबमिट करताच अलॉटमेंटची माहिती स्क्रीनवर दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.