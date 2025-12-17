Silver Price Impact: चांदी ठरली गेमचेंजर! या उद्योगपतीची कोट्यवधींची कमाई; चांदीचे भाव वाढल्याने कंपनीचे शेअर्स रॉकेटसारखे झेपावले

Silver Price Surge Impact on Stcok Market : गेल्या काही दिवसांपासून चांदीच्या भावात मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे. मागच्या आठवड्यातच चांदीने प्रति किलो 2 लाख रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला आहे. चांदीमधील झालेल्या या वाढीचा थेट फायदा देशातील नामवंत उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या हिंदुस्तान झिंक कंपनीला झाला असून, कंपनीचे शेअर्स रॉकेटसारखे झेपावत आहेत. कंपनीचे शेअर्स वाढल्याने अनिल अग्रवाल यांच्या संपत्तीतही मोठी भर पडली आहे..शेअर्सची जोरदार उसळी गेल्या सलग सहा ट्रेडिंग सत्रांत हिंदुस्तान झिंकच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी पाहायला मिळाली आहे. या काळात शेअरचा भाव सुमारे 15 टक्क्यांनी वाढला असून, कंपनीचे मार्केट वॅल्यू जवळपास 32 हजार कोटी रुपयांनी वाढली आहे. 2025 च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत हिंदुस्तान झिंक शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना 28 टक्क्यांहून अधिक रिटर्न दिला आहे. यामुळे हिंदुस्तान झिंक हे मेटल सेक्टरमधील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक ठरली आहे..Jio चा धमाका! New Year Plan लॉन्च; 500 रुपयात 36 हजारांहून अधिक सर्विस.चांदीच्या भाववाढीचा फायदा देशांतर्गत फ्युचर्स मार्केटमध्ये चांदीच्या भावांनी अलीकडे उच्चांक गाठला आहे. MCX वर चांदीचा भाव प्रत किलो 2 लाख रुपयांच्या वर गेला आहे तर सराफा बाजारात २,०८,००० रुपये इतका भाव झाला आहे. यामुळे अनिल अग्रवाल यांची हिंदुस्तान झिंक ही जगातील मोठ्या चांदी उत्पादक कंपन्यांपैकी एक असल्याने, या तेजीचा थेट परिणाम कंपनीच्या शेअर्स आणि मार्केट कॅपिटलवर दिसून आला..झिंक व्यवसायामुळे कंपनी आणखी मजबूतहिंदुस्तान झिंक ही कंपनी केवळ चांदीच नव्हे, तर झिंक उत्पादन करते. विशेष म्हणजे जगातील सर्वात कमी खर्चात झिंक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक कंपनी म्हणून तिची ओळख आहे. त्यामुळे कमी उत्पादन खर्च आणि बाजारात मिळणाऱ्या चांगल्या किमतीचा थेट फायदा कंपनीला होत आहे..Gold Rate Today : चांदी सोन्यापेक्षा अधिक चमकली! सर्वकालीन रेकॉर्ड मोडला; भाव अजून वाढणार? आजचा धक्कादायक खुलासा.याशिवाय, जागतिक स्तरावर बघितले तर चांदीची मागणी वाढतच आहे. विशेषतः अमेरिकन फेड चा प्रभाव आणि औद्योगिक क्षेत्रातील वापर वाढल्याने चांदीचे दर गगनाला भिडले आहे. यामुळे या सर्व घटनांचा फायदा हिंदुस्तान झिंकसारख्या चांदी उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.