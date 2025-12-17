Share Market

Silver Price Impact: चांदी ठरली गेमचेंजर! या उद्योगपतीची कोट्यवधींची कमाई; चांदीचे भाव वाढल्याने कंपनीचे शेअर्स रॉकेटसारखे झेपावले

Silver Imact On Market : चांदीची वाढत जाणार भाव सर्वसामान्यांना रडवत असताना हिंदुस्तान झिंक कंपनीचे शेअर्स मात्र चांदीच्या भाववाढीमुळे गगनाला भिडले आहेत.
Vinod Dengale
Silver Price Surge Impact on Stcok Market : गेल्या काही दिवसांपासून चांदीच्या भावात मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे. मागच्या आठवड्यातच चांदीने प्रति किलो 2 लाख रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला आहे. चांदीमधील झालेल्या या वाढीचा थेट फायदा देशातील नामवंत उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या हिंदुस्तान झिंक कंपनीला झाला असून, कंपनीचे शेअर्स रॉकेटसारखे झेपावत आहेत. कंपनीचे शेअर्स वाढल्याने अनिल अग्रवाल यांच्या संपत्तीतही मोठी भर पडली आहे.

