Stock Market Crash: ट्रम्पच्या एका निर्णयाने भारतीय शेअर बाजार हाहाकार! सेन्सेक्स 1700 अंकांनी कोसळला; नेमकं काय घडलं?

Why Share Market Crash Today: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांत झालेला तनाव पुन्हा चिघळला आहे. याच तणावाचा मोठा परिणाम बुधवारी भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला. होर्मुझ सामुद्रधुनीत इराणने तीन जहाजांवर हल्ला केल्याचा आरोप करत अमेरिकेने लष्करी कारवाई केल्यानंतर ट्रम्प यांनी एक भाष्य केले त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आणि बाजार कोसळला. .BSE सेन्सेक्सने सुमारे 1,700 अंकांनी कोसळला. तर दुसरीकडे, निफ्टी 50 निर्देशांकही 500 अंकांनी घसरून 23,852 अंकांवर व्यवहार करत होता. शेअर बाजारातील या मोठ्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून तब्बल 8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. BSE वे लिस्ट सर्व कंपन्यांचे एकूण बाजारमूल्य आता सुमारे 471 लाख कोटी रुपयांवर आले..नेमकं काय घडलं?अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका वक्तव्यानंतर जागतिक आर्थिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता वाढली. ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, त्यांना इराणसोबत कोणताही नवीन करार करण्याची इच्छा नाही. त्यांच्या मते, इराणसोबतच्या चर्चेचा टप्पा आता संपला असून पुढील वाटाघाटींना काही अर्थ उरलेला नाही. ट्रम्प यांनी इराणवर टीका करताना तेथील नेतृत्वावरही निशाणा साधला आणि हा विषय आता कायमचा संपला असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या या कठोर भूमिकेमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आणि शेअर बाजार कोसळला..कच्चे तेल महागलेट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात जोरदार वाढ झाली. ब्रेंट क्रूडच्या किंमतीत सुमारे 6.5 टक्क्यांची वाढ होऊन ते 79 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचले. तर WTI क्रूडचा दरही वाढत 75 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला. ऊर्जाबाजारातील या तेजीमुळे महागाई, इंधन दर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे..कोणत्या शेअर्सवर परिणामबाजारातील घसरणीचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर दिसून आला. BSE लार्जकॅप शेअरमध्ये जवळपास सर्वच शेअर्स घसरणीसह व्यवहार करत होते. यात Indigo, Maruti Suzuki, HinduUniliver, Bajaj Finanace, M&M, Asian Paints या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.याशिवाय HDFC बँक, AXIS बँक, ICICI बँक, SBI, Reliance Industries , Adani Ports, HCL Tech आणि TCS यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचे शेअर्सही 2 टक्क्यांहून अधिक घसरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.