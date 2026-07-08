Share Market

Stock Market Crash: ट्रम्पच्या एका निर्णयाने भारतीय शेअर बाजार हाहाकार! सेन्सेक्स 1700 अंकांनी कोसळला; नेमकं काय घडलं?

Indian Stock Markets Crash over Trump Remark: इराण-अमेरिका तणाव आणि ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स 1,700 अंकांनी कोसळला तर गुंतवणूकदारांचे तब्बल 8 लाख कोटी बुडाले.
Stock Market Crash

Stock Market Crash: Trump’s Iran Move Sparks Panic! Sensex Crashes 1,700 Points

eSakal 

Vinod Dengale
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Why Share Market Crash Today: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांत झालेला तनाव पुन्हा चिघळला आहे. याच तणावाचा मोठा परिणाम बुधवारी भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला. होर्मुझ सामुद्रधुनीत इराणने तीन जहाजांवर हल्ला केल्याचा आरोप करत अमेरिकेने लष्करी कारवाई केल्यानंतर ट्रम्प यांनी एक भाष्य केले त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आणि बाजार कोसळला.

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