Stock Market Closing: सेन्सेक्स 370 अंकांच्या वाढीसह बंद, ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खरेदी

Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजारात आज (19 ऑगस्ट) सलग दुसऱ्या दिवशी तेजी पाहायला मिळाली. सकारात्मक जागतिक संकेत, ऑटो शेअर्समध्ये खरेदी आणि रिलायन्ससारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या वाढीमुळे बाजारात उत्साहाचे वातावरण राहिले. दिवसभरातील व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स 370 अंकांनी वाढून 81644.39 वर, तर निफ्टी 50 निर्देशांक 103.70 अंकांनी वाढून 24980.65 वर बंद झाला..टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्ससह काही शेअर्स चमकलेसेन्सेक्समधील बहुतांश शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले. टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इटर्नल आणि टेक महिंद्रा हे टॉप गेनर्स ठरले. याउलट बजाज फिनसर्व्ह, पॉवर ग्रिड, एम अँड एम, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज आणि बीईएल या कंपन्यांचे शेअर्स घसरले.एनएसईवरील मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही खरेदी दिसली. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.97%, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.70% ने वाढले..Dmart Thefts: खरेदी कमी, चोरी जास्त, डीमार्टमध्ये सर्वात जास्त चोरी कोणत्या वस्तूंची होते?.सेक्टोरल इंडेक्समध्ये तेजीसेक्टोरल परफॉर्मन्स पाहता, आज बहुतेक इंडेक्स हिरव्या रंगात बंद झाले. विशेषतः निफ्टी ऑइल अँड गॅस, निफ्टी मीडिया आणि निफ्टी ऑटो इंडेक्समध्ये सर्वाधिक वाढ पाहायला मिळाली..बाजार वाढीमागील कारणेऑटो शेअर्समध्ये तेजी: ओला इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो, हिरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, आयशर मोटर्स आणि मारुती सुझुकी या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 10 % पर्यंत वाढ झाली. चीनकडून भारताला ऑटो उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या रेअर अर्थ मॅग्नेट्सच्या पुरवठ्याबाबत दिलेल्या खात्रीने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला. .IPO Update: गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी! आज 5 मोठे आयपीओ उघडणार; जाणून घ्या प्राईज बँड .रशिया-युक्रेन तणाव शमण्याची शक्यता: पुतिन आणि जेलेंस्की यांच्यातील संभाव्य चर्चेच्या बातम्यांमुळे भू-राजकीय तणाव कमी होण्याची आशा निर्माण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतिन यांच्याशी चर्चा करून शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन केले..एफआयआय आणि डीआयआयची हालचाल: परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) सोमवारी 550.85 कोटी रुपयांची खरेदी केली. जरी या महिन्यात FII ने एकूण 23,640.66 कोटींची विक्री केली असली, तरी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DII) 59,899.09 कोटींची खरेदी केली आहे..