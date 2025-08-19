Share Market

Stock Market Closing: सेन्सेक्स 370 अंकांच्या वाढीसह बंद, ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खरेदी

Stock Market Closing Update: सेन्सेक्स 370 अंकांच्या वाढीसह बंद, ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खरेदी झाली. सेन्सेक्समधील बहुतांश शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले.
Stock Market Today
Stock Market TodaySakal
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Closing Today: भारतीय शेअर बाजारात आज (19 ऑगस्ट) सलग दुसऱ्या दिवशी तेजी पाहायला मिळाली. सकारात्मक जागतिक संकेत, ऑटो शेअर्समध्ये खरेदी आणि रिलायन्ससारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या वाढीमुळे बाजारात उत्साहाचे वातावरण राहिले. दिवसभरातील व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स 370 अंकांनी वाढून 81644.39 वर, तर निफ्टी 50 निर्देशांक 103.70 अंकांनी वाढून 24980.65 वर बंद झाला.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock
bse
BSE Sensex
Investment
NSE

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com