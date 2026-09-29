Stock Market Crash: 4 दिवसांत गुंतवणूकदारांचे 14 लाख कोटी स्वाहा! शेअर बाजार का कोसळला?

why Indian stock market is falling: मंगळवारी आठवड्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा मोठी घसरण पाहायला मिळाली. गेल्या चार ट्रेडिंग सेशनचा विचार केला तर शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे तब्बल 14 लाख कोटी रुपयांची नुकसान झाले आहे. भारतीय शेअर बाजारातील निर्देशांक निफ्टी 50 आणि BSE सेन्सेक्स दोन्ही आज सलग दुसऱ्या दिवशी लाल रंगात व्यवहार करत होते. .चार दिवसांत बाजाराची स्थितीशेअर बाजारातील ही घसरण केवळ आजची नाही. 23 सप्टेंबर ते 29 सप्टेंबर या कालावधीत निफ्टी 50 आणि सेन्सेक्समध्ये चढ-उतारासह एकूणच कमजोरी दिसून आली.23 सप्टेंबरला BSE सेन्सेक्स 74,828 अंकांवर बंद झाला.24 सप्टेंबरला सेन्सेक्स 1,247 अंकांनी घसरून 73,580 अंकांवर बंद झाला.25 सप्टेंबरला बाजारात 315 अंकांच्या वाढीसह 73,895 अंकांवर बंद झाला.28 सप्टेंबरला सोमवारच्या व्यवहाराअखेर सेन्सेक्समध्ये तब्बल 1,124 अंकांची घसरण झाली.29 सप्टेंबरला मंगळवारच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 243 अंकांनी घसरून 72529 बंद झाला..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण; तुमच्या शहरात आता किती भाव?.सेन्सेक्स का घसरतोय?बाजारातील सध्याच्या घसरणीमागे एकच कारण नसून अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांचा परिणाम दिसत आहे. त्यातील तीन प्रमुख कारणे अशी आहेत.1. बॉन्ड यील्डमध्ये वाढजगभरातील बॉन्ड यील्डमध्ये वाढ होत आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या 10 वर्षांच्या सरकारी बॉन्डची यील्ड 5 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे इक्विटीसारख्या जोखमीच्या गुंतवणुकीऐवजी तुलनेने स्थिर परतावा देणाऱ्या बॉन्डकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढू शकतो. परिणामी शेअर बाजारावर दबाव निर्माण होतो.2. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढकच्च्या तेलाच्या दरात झालेली वाढ हेही बाजारातील चिंतेचे महत्त्वाचे कारण आहे. अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाईचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो.3. व्याजदर वाढीची चिंताअमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ झाल्यानंतर जागतिक बाजारात उच्च व्याजदराचे वातावरण आणखी काही काळ राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भारतातील व्याजदरांबाबतही बाजारात चिंता निर्माण झाली आहे. व्याजदर वाढीच्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदार अधिक सावध होतात. अशा परिस्थितीत शेअर बाजारात वाढ झाली तरी नफा वसूल करण्यासाठी विक्रीचा दबाव येऊ शकतो..गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?सध्या जागतिक बॉन्ड यील्ड, कच्च्या तेलाचे दर आणि व्याजदर यांसारखे घटक भारतीय शेअर बाजाराच्या दिशेवर प्रभाव टाकत आहेत. त्यामुळे बाजारातील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता असून, गुंतवणूकदारांकडून सावध भूमिका घ्यावी असं तज्ञ सांगितलं आहे. .Bank Holiday October 2026: ऑक्टोबरमध्ये बँका 16 दिवस बंद! महाराष्ट्रात किती दिवस सुट्टी? पाहा RBIची संपूर्ण यादी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.