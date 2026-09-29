Share Market

Stock Market Crash: 4 दिवसांत गुंतवणूकदारांचे 14 लाख कोटी स्वाहा! शेअर बाजार का कोसळला?

Sensex-Nifty Crash: भारतीय शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी घसरण झाल्याने चार ट्रेडिंग सेशनमध्ये गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत तब्बल 14 लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे.
Stock Market Crash: ₹14 Lakh Crore Lost in 4 Days

Stock Market Crash Today: ₹14 Lakh Crore Investor Wealth Wiped Out in 4 Days; Know 3 Big Reasons

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

why Indian stock market is falling: मंगळवारी आठवड्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा मोठी घसरण पाहायला मिळाली. गेल्या चार ट्रेडिंग सेशनचा विचार केला तर शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे तब्बल 14 लाख कोटी रुपयांची नुकसान झाले आहे. भारतीय शेअर बाजारातील निर्देशांक निफ्टी 50 आणि BSE सेन्सेक्स दोन्ही आज सलग दुसऱ्या दिवशी लाल रंगात व्यवहार करत होते.

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