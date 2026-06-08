Share Market

Stock Market Crash: इराण-इस्राइल संघर्षाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी घसरण; सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला; कोणते शेअर्स दबावात?

Share Market Today: इराण-इस्राइल संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे याचा फटका भारतीय बाजाराला बसला असून सेन्सेक्स 850 अंकांनी घसरला, तर रुपया 95.32 प्रति डॉलरवर पोहोचला आहे.
Stock Market Crash: Sensex Tanks 850 Points After Iran-Israel Conflict Escalates; These Stocks Are Under Pressure

Stock Market Crash: Sensex Tanks 850 Points After Iran-Israel Conflict Escalates; These Stocks Are Under Pressure

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Sensex and Nifty 50 Today: पश्चिम आशियात इराण-इस्राइल संघर्ष पुन्हा पेटल्यामुळे आज भारतीय शेअर बाजार कोसळला. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सकाळच्या सत्रात शेअर बाजारातील दोन्ही प्रमुख निर्देशांक बाजार उघडताच काही मिनिटांतच एकदम घसरले. आज सकाळी इस्राइलने इराणवर हल्ला केल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढले असून महागाई वाढण्याची भीती वाढली आहे.

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