Stock Market Crash: इराण-इस्राइल संघर्षाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी घसरण; सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला; कोणते शेअर्स दबावात?

Sensex and Nifty 50 Today: पश्चिम आशियात इराण-इस्राइल संघर्ष पुन्हा पेटल्यामुळे आज भारतीय शेअर बाजार कोसळला. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सकाळच्या सत्रात शेअर बाजारातील दोन्ही प्रमुख निर्देशांक बाजार उघडताच काही मिनिटांतच एकदम घसरले. आज सकाळी इस्राइलने इराणवर हल्ला केल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढले असून महागाई वाढण्याची भीती वाढली आहे. .सकाळी 9.20 वाजारता BSE सेन्सेक्स 850 अंकांनी घसरून 73,421 वर तर NSE निफ्टी 50 निर्देशांक 247 अंकांनी घसरून 23,120 वर व्यवहार करत होते.मोठ्या बाजारासोबतच विस्तृत बाजारही वाढला. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 1.51 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 1.52 टक्क्यांनी घसरून व्यवहार करत होते..कोणते शेअर्स वाढले-कोणते घसरले?सकाळच्या सत्रात Indigo, Bajaj Finance, Asian Paints, Tata Steel, M&M, Eternal, Sterlite Technologies, Rajesh Exports,Wipro आणि NTPC या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली तर Tech M, Sun Pharma,Bajaj Consumer Care, Pfizer या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली..IT पुन्हा दबावातशेअर बाजारातील बऱ्यापैकी सर्व सेक्टर आज लाल रंगात व्यवहार करत आहे. यात आयटी, रिअल्टी, मेटल आणि ऑटो क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्रीचा दबाव दिसून आला. तर मीडिया आणि फार्मा या सेक्टरमध्ये किरकोळ वाढ दिसून आली. ..रुपया घसरलाजागतिक घडामोडींचा परिणाम रुपयावर देखील दिसून आला असून आज सोमवारी रुपया 38 पैशांनी घसरून 95.32 प्रति डॉलरवर व्यवहार करत आहे. यापूर्वी शुक्रवारी हा दर 94.94 रुपये प्रति डॉलर होता..IPO बाजारHexagon Nutrition आणि Genxai Analytics कंपन्यांचे IPO आज दुसऱ्या दिवशी खुले आहेत.Vahh Chemicals आणि UHM Vacation हे दोन नवीन IPO आज शेवटच्या दिवशी खुले राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.