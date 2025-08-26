Stock Market Opening: एका बातमीमुळे शेअर बाजार खाली; सेन्सेक्स 258 अंकांनी घसरला, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: आज भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स 258 अंकांनी घसरून 81,377 वर उघडला तर निफ्टी 68 अंकांनी घसरून 24,899 वर सुरू झाला. बँक निफ्टीदेखील 140 अंकांनी घसरून 54,999 वर पोहोचला. टॅरिफ वाढीच्या भीतीमुळे जवळपास सर्वच सेक्टर्स लाल रंगात आहेत, मात्र FMCG सेक्टरमध्ये खरेदी दिसून आली. फार्मा, आयटी आणि रिअल्टी सेक्टरमध्ये सर्वाधिक दबाव होता. निफ्टी फार्मा इंडेक्स तब्बल 1% पेक्षा जास्त कोसळले..टॅरिफ बनला बाजाराचा खलनायकअमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीत 25% अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली असून आता एकूण टॅरिफ 50% पर्यंत पोहोचणार आहे. हे टॅरिफ बुधवारीपासून लागू होईल. या निर्णयाचा मोठा फटका लघुउद्योग आणि MSME क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे की लघुउद्योग आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही..जागतिक बाजारात खळबळजागतिक बाजारातही खळबळ दिसून येत आहे. GIFT निफ्टी 50 अंकांनी घसरून 25,950 वर पोहोचला. निक्केई 400 अंकांनी खाली घसरला तर अमेरिकन बाजारातही प्रॉफिट बुकिंग झाली. डाऊ 350 अंकांनी घसरून दिवसाच्या नीचांकी पातळीवर बंद झाला तर नॅसडॅक 50 अंकांनी खाली गेला..GST Reform: GSTतील बदलामुळे सरकारला बसणार 40,000 कोटींचा फटका; नवे दर दिवाळी नाही तर 'या' दिवशी लागू होणार .FIIची विक्री, DIIची खरेदीपरदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) मंगळवारी एकूण 1,400 कोटी रुपयांची विक्री केली. मात्र देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) पुन्हा खरेदीला सुरुवात केली आणि 3,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली..MSCI इंडेक्समध्ये बदलआज बाजार बंद झाल्यानंतर MSCI India Standard Index मध्ये बदल होणार आहेत. यात Swiggy, Hitachi Energy, Waaree Energies आणि Vishal Mega Mart यांचा समावेश होणार असून Thermax आणि Sona BLW बाहेर जातील. या बदलांचा थेट परिणाम संबंधित शेअर्सवर दिसणार आहे..सरकारी बँकांचा हिस्सा विकणार सरकारने UCO Bank, Central Bank, Punjab & Sind Bank आणि IOB या चार सरकारी बँकांमधील 5% हिस्सेदारी विक्रीसाठी सल्लागार नेमले आहेत. .SBI Credit Card: SBI क्रेडिट कार्ड वापरताय? 1 तारखेपासून नियम बदलणार; कोणते फायदे मिळणार नाहीत?.IPO मार्केटमध्ये काय चाललयं?आज Shreeji Shipping, Vikram Solar, Gem Aromatics आणि Patel Retail यांची लिस्टिंग होणार आहे. तसेच Vikran Engineering चा IPO उघडणार असून याचा प्राइस बँड ₹92–97 निश्चित करण्यात आला आहे. याशिवाय Sai Life Sciences मध्ये 2,640 कोटी रुपयांची ब्लॉक डील होण्याची शक्यता आहे..ऑटो सेक्टरसाठी मोठा दिवसपंतप्रधान मोदी आज Maruti Suzuki ची पहिली ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार e-VITARA ला हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. कंपनी ही कार युरोप, जपानसह 100 हून अधिक देशांत निर्यात करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.