Stock Market Opening: एका बातमीमुळे शेअर बाजार खाली; सेन्सेक्स 258 अंकांनी घसरला, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: आज भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स 258 अंकांनी घसरून 81,377 वर उघडला तर निफ्टी 68 अंकांनी घसरून 24,899 वर सुरू झाला.
राहुल शेळके
टॅरिफ वाढीच्या भीतीमुळे जवळपास सर्वच सेक्टर्स लाल रंगात आहेत, मात्र FMCG सेक्टरमध्ये खरेदी दिसून आली. फार्मा, आयटी आणि रिअल्टी सेक्टरमध्ये सर्वाधिक दबाव होता. निफ्टी फार्मा इंडेक्स तब्बल 1% पेक्षा जास्त कोसळले.

