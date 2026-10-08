Share Market Crash: Sensex-Nifty पुन्हा कोसळले! 3 तासांत गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटी बुडाले; नेमकं कारण काय?

stock market crash today latest news: भारतीय शेअर बाजारातील घसरण गुरुवारीही थांबली नाही. आठवड्याच्या चौथ्या दिवशी Sensex आणि Nifty या दोन्ही प्रमुख निर्देशांकात पुन्हा मोठी घसरण पाहायला मिळलाई. दुपारी 12 वाजता BSE Sensex सुमारे 700 अंकांनी घसरून 71,900 च्या खाली आला, तर Nifty 50 मध्येही 200 पेक्षा जास्त अंकांची घसरण झाली. .मीडिया रीपोर्टसनुसार, शेअर बाजारातील या वेगवान घसरणीमुळे BSE वर लिस्टेड कंपन्यांच्या एकूण मार्केट वॅल्यू सुमारे 7 लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले. म्हणजेच बाजार सुरू झाल्यानंतर अवघ्या तीन तासांत गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत सुमारे 7 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. चला पाहुयात बाजारात मोठी घसरण होण्यामागे नेमकं कारण काय?.RBIच्या निर्णयाचा परिणामशेअर बाजारातील आजच्या घसरणीमागे आरबीआयने काल घेतलेला निर्णय प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. RBIने जवळपास 44 महिन्यांनी पहिल्यांदाच रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्सची वाढ करून तो 5.50 टक्क्यांवर नेला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी शेअर्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली..अमेरिकन बॉन्ड यील्डमध्ये वाढजागतिक बाजारात US Treasury Bondच्या यील्डमध्ये झालेली वाढही भारतीय शेअर बाजारासाठी दबावाचा घटक ठरत आहे. अमेरिकेच्या 10 वर्षांचे ट्रेजरी बॉन्डचे यील्ड 5.3 टक्के तर 30 वर्षांचे बॉन्ड यील्ड 5.7 टक्के आहे. बॉन्ड यील्ड वाढल्यावर गुंतवणूकदारांना डेट मार्केटमधून जास्त रिटर्न भेटतो त्यामुळे इक्विटी मार्केटच्या गुंतवणुकीवर दबाव येऊ शकतो..कच्चे तेल 102 डॉलर पारजागतिक बाजारात भ-राजकीय तानावाचा परिणाम होऊन कच्च्या तेलाच्या किमतीतही वाढ झाली असून ब्रेंट क्रूडचा भाव 102 डॉलरवर पोहचला. पश्चिम आशियातील पुरवठ्याबाबत वाढलेल्या चिंतेमुळे तेलाच्या किमतीवर दबाव आला आहे. कच्चं तेल महागल्यास भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशासाठी महागाई आणि कंपन्यांच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो..त्यासोबतच अमेरिकेच्या फेडरल रिजर्वच्या पुढील व्याजदर निर्णयाकडेही बाजाराचं लक्ष आहे. अमेरिकेतील महागाई, वाढलेले ट्रेजरी यील्ड आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यामुळे भविष्यातील व्याजदराच्या निर्णयाबाबत अनिश्चितता कायम आहे.या सर्व देशांतर्गत आणि जागतिक घटकांचा एकत्रित परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसत असून Sensex आणि Nifty मध्ये गुरुवारी पुन्हा मोठी घसरण झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.