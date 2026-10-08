Share Market

Share Market Crash: Sensex-Nifty पुन्हा कोसळले! 3 तासांत गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटी बुडाले; नेमकं कारण काय?

Sensex-Nifty Under Pressure as RBI Rate Hike, Crude Oil and FII Selling Hit Markets: भारतीय शेअर बाजारातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत मोठी घट झाली असून, Sensex आणि Niftyवर दबाव कायम आहे.
Stock Market Crash Today: Sensex-Nifty Plunge Again, ₹7 Lakh Crore Investor Wealth Wiped Out; Know 3 Key Reasons

Stock Market Crash Today: Sensex-Nifty Plunge Again, ₹7 Lakh Crore Investor Wealth Wiped Out; Know 3 Key Reasons

Vinod Dengale
Updated on

stock market crash today latest news: भारतीय शेअर बाजारातील घसरण गुरुवारीही थांबली नाही. आठवड्याच्या चौथ्या दिवशी Sensex आणि Nifty या दोन्ही प्रमुख निर्देशांकात पुन्हा मोठी घसरण पाहायला मिळलाई. दुपारी 12 वाजता BSE Sensex सुमारे 700 अंकांनी घसरून 71,900 च्या खाली आला, तर Nifty 50 मध्येही 200 पेक्षा जास्त अंकांची घसरण झाली.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market Crash 
Stock Market Opening
share market updates
share market news
stock market trends
Marathi News Esakal
www.esakal.com