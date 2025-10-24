Stock Market Closing: शेअर बाजार लाल रंगात बंद; सेन्सेक्स 340 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स घसरले?

Stock Market Closing Today: आज शुक्रवारी देशांतर्गत शेअर बाजारांची सुरुवात घसरणीसह झाली. दिवसभर बाजार घसरणीच्या ट्रेंडमध्ये व्यवहार करत होता. आठवड्याचा शेवट प्रॉफिट बुकिंगने झाला.सेन्सेक्स 344 अंकांनी घसरून 84,212 वर बंद झाला. निफ्टी 96 अंकांनी घसरून 25,795 वर बंद झाला. बँक निफ्टी 378 अंकांनी घसरून 57,700 वर बंद झाला. दरम्यान, चलन बाजारात, रुपया 87.85/$ वर बंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.