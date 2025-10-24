Share Market

Stock Market Closing: शेअर बाजार लाल रंगात बंद; सेन्सेक्स 340 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स घसरले?

Stock Market Closing Today: आज शुक्रवारी देशांतर्गत शेअर बाजारांची सुरुवात घसरणीसह झाली. दिवसभर बाजार घसरणीच्या ट्रेंडमध्ये व्यवहार करत होता. आठवड्याचा शेवट प्रॉफिट बुकिंगने झाला.
सेन्सेक्स 344 अंकांनी घसरून 84,212 वर बंद झाला. निफ्टी 96 अंकांनी घसरून 25,795 वर बंद झाला. बँक निफ्टी 378 अंकांनी घसरून 57,700 वर बंद झाला. दरम्यान, चलन बाजारात, रुपया 87.85/$ वर बंद झाला.

