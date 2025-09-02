Stock Market Closing: वाढीनंतर, सेन्सेक्स अचानक 207 अंकांनी घसरला; ऑटो आणि फार्मामध्ये विक्री, नेमकं काय घडलं?

भारतीय शेअर बाजाराने दुपारी मोठा यू-टर्न घेतला आणि सेन्सेक्स-निफ्टी दिवसाच्या उच्चांकावरून घसरले. जागतिक बाजारातील दबाव, फेडच्या व्याजदर कपातीबाबतची अनिश्चितता आणि निफ्टी F&O एक्सपायरीत बदल हे प्रमुख कारण ठरले. गुंतवणूकदारांचे तब्बल 4.2 लाख कोटींचे नुकसान झाले..Stock Market Closing Today: शेअर बाजार दिवसाच्या उच्चांकावरून घसरला आहे. गेल्या काही तासांत बाजाराने सर्व वाढ गमावली आहे. सेन्सेक्स, निफ्टी घसरणीसह बंद झाले. रिअॅल्टी, फायनान्शियल, आयटी शेअर्समध्ये प्रॉफिट बुकिंग दिसून आले. निफ्टी बँक निर्देशांक घसरणीसह बंद झाला.व्यवहाराच्या शेवटी, सेन्सेक्स 206.61 अंकांनी म्हणजेच 0.26 टक्के घसरणीसह 80,157.88 वर बंद झाला. निफ्टी 45.45 अंकांनी म्हणजेच 0.18 टक्के घसरणीसह 24,579.60 वर बंद झाला..आज दुपारी शेअर बाजाराने मोठा यू-टर्न घेतला आणि दिवसाच्या उच्चांकावरून 750 हून अधिक अंकांनी घसरला. बीएसईचा प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स सकाळी 11:10 वाजता 80,761.14 अंकांवर होता. मात्र दुपारी 2:25 वाजता तो 80,008.50 अंकांवर घसरला. याचा अर्थ सेन्सेक्स दिवसाच्या उच्चांकावरून 752.64 अंकांनी खाली आला. .दरम्यान, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा प्रमुख निर्देशांक निफ्टीमध्येही घसरण झाली. सकाळी निफ्टी 131.05 अंकांनी वाढून 24,756.10 अंकांवर पोहोचला होता. परंतु काही तासांत तो 24,522.35 अंकांवर घसरला. म्हणजेच निफ्टी दिवसाच्या उच्चांकावरून 233.75 अंकांनी खाली आला. शेवटी निफ्टी 45.45 अंकांनी घसरून 24,579.60 अंकांवर बंद झाला..ITR Filing Last Date: आयकर रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख काय आहे? कोणते शेअर्स घसरले?बीएसईच्या टॉप 30 पैकी 18 शेअर्स लाल रंगात बंद झाले.महिंद्रा अँड महिंद्राचे शेअर्स 2.26% घसरले.कोटक बँक, एशियन पेंट्स आणि आयसीआयसीआय बँक 1% पेक्षा जास्त घसरले.एसबीआय, इन्फोसिस, अॅक्सिस बँक, भारती एअरटेल, एचडीएफसी बँक, ट्रेंट, टाटा मोटर्स या कंपन्यांचे शेअर्सही घसरले.मात्र, पॉवरग्रिड, एनटीपीसी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, बीईएल, बजाज फिनसर्व, आयटीसी सारखे शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले..200 मिनिटांत गुंतवणूकदारांचे किती नुकसान?बाजार दिवसाच्या उच्चांकावर असताना बीएसईचे मार्केट कॅप 4,53,05,159.62 कोटी रुपये होते. परंतु 200 मिनिटांनंतर, सेन्सेक्स खाली आल्यावर मार्केट कॅप 4,48,82,945.73 कोटी रुपये इतके झाले. म्हणजेच गुंतवणूकदारांचे तब्बल 4,22,213.89 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले..शेअर बाजाराच्या घसरणीची 5 प्रमुख कारणंआज दुपारी भारतीय शेअर बाजाराने मोठा यू-टर्न घेतला आणि सेन्सेक्स-निफ्टी दोन्ही निर्देशांक दिवसाच्या उच्चांकावरून जोरदार घसरले. या घसरणीमागे काही महत्त्वाची कारणं होती :1. वॉल स्ट्रीट फ्युचर्स लाल रंगात1 सप्टेंबरच्या सुट्टीनंतर अमेरिकन बाजाराचे फ्युचर्स (Dow, Nasdaq, S&P 500) लाल रंगात होते.Dow फ्युचर्स तब्बल 200 अंकांनी खाली आले.Nasdaq आणि S&P 500 अनुक्रमे 0.64% आणि 0.5% नीचांकीवर होते.याचा थेट परिणाम भारतीय गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर झाला.2. फेडच्या व्याजदर कपातीबाबत अनिश्चिततागुंतवणूकदारांना आशा आहे की सप्टेंबरमध्ये फेडरल रिझर्व्ह 25 बेसिस पॉईंट्सची व्याजदर कपात करेल.बाजार 89% शक्यता व्यक्त करत आहे.मात्र ताजे आर्थिक आकडे आले की फेड मोठी कपात करू शकतो का, याबाबत शंका निर्माण झाली. यामुळे गुंतवणूकदारांनी जोखीम घेणं कमी केलं..3. डॉलर आणि सोन्याचा खेळडॉलर मागील 5 आठवड्यांच्या नीचांकाजवळ स्थिर आहे.तर सोन्याच्या किमती रेकॉर्ड उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. सोन्यातील गुंतवणुकीकडे वळणं म्हणजे इक्विटी मार्केटमधून पैसे बाहेर जाणं.4. निफ्टी F&O एक्सपायरीत बदलया महिन्यापासून निफ्टी F&O एक्सपायरी गुरुवारऐवजी मंगळवारी होत आहे.एक्सपायरीच्या दिवशी नेहमीच जास्त अस्थिरता (volatility) दिसते.2 सप्टेंबरलाही गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट बुक केला, ज्यामुळे बाजार पडला..5. जागतिक आर्थिक अनिश्चितताआगामी आर्थिक डेटा (नोकरीचे आकडे, महागाई, उत्पादन निर्देशांक) लवकरच जाहीर होणार आहेत.त्यावरून फेडच्या पॉलिसीचा पुढील निर्णय ठरेल.त्यामुळे गुंतवणूकदार wait-and-watch मध्ये गेले आणि मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाली..FAQs Q1. मंगळवारी बाजार का घसरला?-वॉल स्ट्रीट फ्युचर्स लाल रंगात, फेडच्या व्याजदर कपातीबाबत अनिश्चितता आणि F&O एक्सपायरीमुळे अस्थिरता निर्माण झाली.-The fall was due to weak Wall Street futures, uncertainty over Fed rate cuts, and volatility from Nifty F&O expiry.Q2. किती नुकसान झाले?- गुंतवणूकदारांना अंदाजे 4.22 लाख कोटींचा तोटा झाला.- Investors lost nearly ₹4.22 lakh crore in market value.Q3. सेन्सेक्स आणि निफ्टी किती घसरले?- सेन्सेक्स 206 अंकांनी घसरुन बंद झाला.- निफ्टी 45 अंकांनी घसरुन बंद झाला.- Sensex fell 752 points from the day's peak and closed 206 points lower; Nifty dropped 233 points from the peak and closed 45 points down.Q4. कोणते शेअर्स जास्त पडले?- महिंद्रा अँड महिंद्रा, कोटक बँक, एशियन पेंट्स, ICICI बँक इत्यादी शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली.- Major losers included M&M, Kotak Bank, Asian Paints, and ICICI Bank.Q5. पुढे बाजारावर काय परिणाम होऊ शकतो?- आगामी आर्थिक आकडेवारी आणि GST काउन्सिलच्या निर्णयावर बाजाराची दिशा ठरणार आहे.- Future market movement will depend on upcoming economic data and GST Council decisions. 