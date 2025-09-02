Share Market

Stock Market Closing: वाढीनंतर, सेन्सेक्स अचानक 207 अंकांनी घसरला; ऑटो आणि फार्मामध्ये विक्री, नेमकं काय घडलं?

Stock Market Closing: शेअर बाजार दिवसाच्या उच्चांकावरून घसरला आहे. गेल्या काही तासांत बाजाराने सर्व वाढ गमावली आहे. सेन्सेक्स, निफ्टी घसरणीसह बंद झाले.
Stock Market Today
Stock Market TodaySakal
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • भारतीय शेअर बाजाराने दुपारी मोठा यू-टर्न घेतला आणि सेन्सेक्स-निफ्टी दिवसाच्या उच्चांकावरून घसरले.

  • जागतिक बाजारातील दबाव, फेडच्या व्याजदर कपातीबाबतची अनिश्चितता आणि निफ्टी F&O एक्सपायरीत बदल हे प्रमुख कारण ठरले.

  • गुंतवणूकदारांचे तब्बल 4.2 लाख कोटींचे नुकसान झाले.

Stock Market Closing Today: शेअर बाजार दिवसाच्या उच्चांकावरून घसरला आहे. गेल्या काही तासांत बाजाराने सर्व वाढ गमावली आहे. सेन्सेक्स, निफ्टी घसरणीसह बंद झाले. रिअॅल्टी, फायनान्शियल, आयटी शेअर्समध्ये प्रॉफिट बुकिंग दिसून आले. निफ्टी बँक निर्देशांक घसरणीसह बंद झाला.

व्यवहाराच्या शेवटी, सेन्सेक्स 206.61 अंकांनी म्हणजेच 0.26 टक्के घसरणीसह 80,157.88 वर बंद झाला. निफ्टी 45.45 अंकांनी म्हणजेच 0.18 टक्के घसरणीसह 24,579.60 वर बंद झाला.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
Stock
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com