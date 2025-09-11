Stock Market Opening: शेअर बाजारात खरेदी; निफ्टी 25,000च्या जवळ, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: आज शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट झाली. सेन्सेक्स 50 अंकांनी खाली आला होता. निफ्टी देखील सुमारे 20 अंकांनी घसरून 24,960च्या आसपास व्यवहार करत होता. बँक निफ्टी 100 अंकांच्या घसरणीसह व्यवहार करत होता. सुरुवातीनंतर लगेचच, सेन्सेक्स-निफ्टीत खरेदी दिसून आली. त्यानंतर काही मिनिटांत, निफ्टीने 25,000चा टप्पा ओलांडला होता..आज ओपनिंगवेळी आयटी आणि प्रायव्हेट बँक इंडेक्स दबावात होते, तर मीडिया, फार्मा, हेल्थकेअर आणि ऑइल-गॅस इंडेक्समध्ये तेजी दिसली. निफ्टी-50 वर अदानी पोर्ट्स, टीसीएस, एनटीपीसी आणि ओएनजीसी टॉप गेनर्स ठरले. त्याउलट इन्फोसिस, एसबीआय लाइफ, आयशर मोटर्स, विप्रो आणि बजाज ऑटो यांचे शेअर्स घसरले..दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्येही हालचाल दिसली. अमेरिकेत नॅस्डॅक आणि S&P 500 यांनी इंट्राडे दरम्यान नवा उच्चांक गाठला; पण डाऊ जोन्स 220 अंकांनी घसरला. अमेरिकेतील महागाईचे आकडे अपेक्षेपेक्षा कमी आल्याने फेडरल रिझर्व्हवर व्याजदर कपातीचा दबाव वाढला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेडचे चेअरमन जेरोम पॉवेल यांच्यावर थेट टीका करत " व्याजदर लगेच कमी करा" अशी मागणी केली..आशियाई बाजारांकडे पाहिल्यास जपानचा निक्केई इंडेक्स 350 अंकांनी तेजीत होता, तर GIFT निफ्टी 25,075 वर स्थिर होता. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मात्र 2% वाढ होऊन भाव डॉलर 67 प्रति बॅरलच्या वर गेले आहेत.भारतातील संस्थागत गुंतवणूकदारांनीही बाजाराला आधार दिला आहे. काल एफआयआयने 837 कोटींची खरेदी केली, तर डीआयआयने तब्बल 5,004 कोटी रुपये गुंतवले. यामुळे बाजारात सकारात्मक वातावरण दिसले..शेअर बाजारासाठी इन्फोसिसचा बायबॅक निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. तब्बल तीन वर्षांनंतर कंपनीचे संचालक मंडळ बायबॅकबाबत चर्चा करणार आहे, यामुळे स्टॉकमध्ये मोठी हालचाल होऊ शकते. तसेच टेगा इंडस्ट्रीजने अमेरिकन माइनिंग कंपनी Molycop चे अधिग्रहण करण्याची घोषणा केली आहे. हा करार जवळपास 13,000 कोटींच्या एंटरप्राइज व्हॅल्यूवर होणार आहे..आज संध्याकाळी जाहीर होणारे रिटेल महागाईचे आकडेही बाजारासाठी मोठा ट्रिगर ठरू शकतात. सलग सहा दिवसांपासून बाजार तेजीत आहे, निफ्टीने कालही इंट्राडेमध्ये 25,000चा टप्पा ओलांडला होता. आता पाहावे लागेल की या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजार आपली तेजी कायम ठेवतो का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.