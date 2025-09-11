Share Market

Stock Market Opening: शेअर बाजारात खरेदी; निफ्टी 25,000च्या जवळ, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: आज शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट झाली. सेन्सेक्स 50 अंकांनी खाली आला होता. निफ्टी देखील सुमारे 20 अंकांनी घसरून 24,960च्या आसपास व्यवहार करत होता.
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Opening Today: आज शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट झाली. सेन्सेक्स 50 अंकांनी खाली आला होता. निफ्टी देखील सुमारे 20 अंकांनी घसरून 24,960च्या आसपास व्यवहार करत होता. बँक निफ्टी 100 अंकांच्या घसरणीसह व्यवहार करत होता. सुरुवातीनंतर लगेचच, सेन्सेक्स-निफ्टीत खरेदी दिसून आली. त्यानंतर काही मिनिटांत, निफ्टीने 25,000चा टप्पा ओलांडला होता.

