Stock Market Opening: आठवड्याची तेजीसह सुरुवात; सेन्सेक्स 240 अंकांनी वाढला, कोणते शेअर्स चमकले?

शेअर बाजाराची दमदार सुरुवात झाली. मेटल आणि ऑटो शेअर्समधील खरेदीमुळे सेन्सेक्स 240 अंकांनी वाढून 80,100 च्या वर आणि निफ्टी 24,820 वर गेला. जागतिक संकेत, मोठ्या डील्स आणि GST कपातीच्या निर्णयामुळे बाजारात तेजी आहे..Stock Market Opening Today: आज शेअर बाजाराची सुरुवात चांगली झाली. मेटल आणि ऑटो शेअर्समध्ये खरेदी झाल्यामुळे बेंचमार्क निर्देशांकाला आधार मिळत होता. सेन्सेक्स 240 अंकांच्या वाढीसह 80,100 च्या वर दिसला. निफ्टी देखील 65 अंकांच्या वाढीसह 24,820 च्या वर व्यवहार करत होता. बँक निफ्टी 54,160च्या वर वाढीसह व्यवहार करत होता. मिड आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली..India VIX 2.3% ने वाढला आहे. मेटल, ऑटो, पीएसयू बँक, रिअल्टी आणि ऑइल अँड गॅस इंडेक्समध्ये तेजी आहे. मात्र हेल्थकेअर, कंझ्युमर ड्युरेबल्स, फार्मा, NBFC, IT आणि FMCG मध्ये थोडीशी घसरण झाली. निफ्टीवरील टॉप गेनर्समध्ये Tata Steel, Tata Motors, JSW Steel, M&M आणि Adani Enterprises होते, तर SBI Life, Asian Paints, Nestle India, HDFC Life, Trent आणि Dr. Reddy हे टॉप लूजर्स ठरले..आज बाजारासाठी महत्त्वाचे ट्रिगर्स:भारत-अमेरिका संबंधांवर सकारात्मक संकेत:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना "उत्तम पंतप्रधान आणि चांगला मित्र" म्हटले. मोदींनीही या वक्तव्याचे स्वागत करत भारत-अमेरिका भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले. ब्राझीलमध्ये BRICS देशांची व्हर्च्युअल बैठक होणार असून, त्यात ट्रम्प टॅरिफ आणि ट्रेड पॉलिसीवर चर्चा अपेक्षित आहे..अमेरिकन रोजगार आकडेवारी:अमेरिकेत अलीकडील रोजगार आकडे कमी झाल्याने व्याजदर कपातीची शक्यता वाढली आहे. अमेरिकन बाँड यिल्ड 4% पर्यंत घसरले असून, याचा डाओ आणि नॅस्डॅकवर परिणाम होऊ शकतो..सोने आणि कच्च्ये तेल:सोने तब्बल 1,400 रुपयांनी वाढून 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या नव्या उच्चांकावर पोहोचले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याने 3,655 डॉलर प्रति औंसचा नवा विक्रम केला. तर कच्च्या तेलाचे भाव 66 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली घसरले आहेत..रशिया-युक्रेन तणाव कायम:रशिया युक्रेन तणाव कायम आहे. अमेरिकेने रशियावर नवे निर्बंध लावण्याची तयारी केली असून, याचा ग्लोबल मार्केटवर दबाव राहू शकतो..FII आणि DII:गेल्या सत्रात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) 1,900 कोटींची विक्री केली तर देशांतर्गत फंडांनी (DII) 1,800 कोटींची खरेदी केली. आजही त्यांच्या हालचालींवर लक्ष असेल..मोठ्या कॉर्पोरेट डील्सचे संकेत:Vedanta ने JP Associates साठी 17,000 कोटींची सर्वात मोठी बोली लावली आहे. तर Adani Power ने भूतानसोबत 570 मेगावॅटचा हायड्रो प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी करार केला आहे, यासाठी 6,000 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.GST कपातीनंतर ऑटो सेक्टरमध्ये तेजीचे संकेत:M&M, Tata Motors, Hyundai आणि Mercedes-Benz यांनी वाहनांचे दर कमी केले आहेत. त्यामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये खरेदीचे संकेत दिसत आहेत..FAQप्र.1: आज बाजारात तेजी का दिसली?उ: मेटल आणि ऑटो शेअर्समधील खरेदी, सकारात्मक जागतिक संकेत आणि मोठ्या कॉर्पोरेट घोषणांमुळे.प्र.2: जागतिक पातळीवरील कोणते घटक प्रभावी ठरले?उ: अमेरिकन रोजगार आकडेवारी घसरल्याने रेट कटची शक्यता, सोने उच्चांकावर आणि कच्चे तेल घसरले.प्र.3: कोणते सेक्टर सर्वाधिक चांगले प्रदर्शन करत आहेत?उ: मेटल, ऑटो, पीएसयू बँक, रिअल्टी आणि ऑइल अँड गॅस तेजीमध्ये; तर IT, FMCG आणि हेल्थकेअर घसरले.प्र.4: कोणत्या मोठ्या डील्सवर बाजाराचे लक्ष आहे?उ: वेदांताची JP Associates साठी ₹17,000 कोटींची बोली आणि अदानी पॉवरचा भूतान हायड्रो प्रोजेक्ट.प्र.5: GST कपातीनंतर वाहनांचे दर कमी होतील का?उ: हो, M&M, Tata Motors, Hyundai आणि Mercedes-Benz यांनी वाहनांचे दर कमी केले आहेत.