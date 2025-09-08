Share Market

Stock Market Opening: आठवड्याची तेजीसह सुरुवात; सेन्सेक्स 240 अंकांनी वाढला, कोणते शेअर्स चमकले?

Stock Market Opening Today: आज शेअर बाजाराची सुरुवात चांगली झाली. मेटल आणि ऑटो शेअर्समध्ये खरेदी झाल्यामुळे बेंचमार्क निर्देशांकाला आधार मिळत होता. सेन्सेक्स 240 अंकांच्या वाढीसह 80,100 च्या वर दिसला.
Stock Market Opening Today
Stock Market Opening TodaySakal
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • शेअर बाजाराची दमदार सुरुवात झाली.

  • मेटल आणि ऑटो शेअर्समधील खरेदीमुळे सेन्सेक्स 240 अंकांनी वाढून 80,100 च्या वर आणि निफ्टी 24,820 वर गेला.

  • जागतिक संकेत, मोठ्या डील्स आणि GST कपातीच्या निर्णयामुळे बाजारात तेजी आहे.

Stock Market Opening Today: आज शेअर बाजाराची सुरुवात चांगली झाली. मेटल आणि ऑटो शेअर्समध्ये खरेदी झाल्यामुळे बेंचमार्क निर्देशांकाला आधार मिळत होता. सेन्सेक्स 240 अंकांच्या वाढीसह 80,100 च्या वर दिसला. निफ्टी देखील 65 अंकांच्या वाढीसह 24,820 च्या वर व्यवहार करत होता. बँक निफ्टी 54,160च्या वर वाढीसह व्यवहार करत होता. मिड आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
Stock
bse
BSE Sensex
Investment
NSE

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com