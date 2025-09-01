Share Market

Stock Market Opening: शेअर बाजाराची सपाट सुरुवात; सेन्सेक्स 19 अंकांनी वधारला, कोणते शेअर्स तेजीत?

Stock Market Opening Today: आज बाजाराने सपाट सुरुवात केली आहे. सेन्सेक्स 19 अंकांच्या किरकोळ वाढीसह 79,828 वर उघडला. निफ्टी 6 अंकांनी वाढून 24,432 वर उघडला. बँक निफ्टी 3 अंकांनी वाढून 53,658 वर उघडला.
  1. शेअर बाजाराने आज सपाट सुरुवात केली पण नंतर सेंसेक्स वाढला

  2. भारताचा Q1 जीडीपी 7.8% ने वाढला असून ही 5 तिमाहीतील वेगवान वाढ आहे.

  3. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत-चीन भेट, पुतिनची भारतभेट आणि सोन्या-चांदीचे विक्रमी दर चर्चेत आहेत.

Stock Market Opening Today: आज बाजाराने सपाट सुरुवात केली आहे. सेन्सेक्स 19 अंकांच्या किरकोळ वाढीसह 79,828 वर उघडला. निफ्टी 6 अंकांनी वाढून 24,432 वर उघडला. बँक निफ्टी 3 अंकांनी वाढून 53,658 वर उघडला. क्षेत्रीय निर्देशांकांबद्दल बोलायचे झाले तर, आज ऑटो-आयटीसह मेटल आणि फार्मामध्ये खरेदी दिसून येत आहे. त्याच वेळी, निफ्टीचा रिअल्टी निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत आहे.

