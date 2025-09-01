Stock Market Opening: शेअर बाजाराची सपाट सुरुवात; सेन्सेक्स 19 अंकांनी वधारला, कोणते शेअर्स तेजीत?

शेअर बाजाराने आज सपाट सुरुवात केली पण नंतर सेंसेक्स वाढला भारताचा Q1 जीडीपी 7.8% ने वाढला असून ही 5 तिमाहीतील वेगवान वाढ आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत-चीन भेट, पुतिनची भारतभेट आणि सोन्या-चांदीचे विक्रमी दर चर्चेत आहेत..Stock Market Opening Today: आज बाजाराने सपाट सुरुवात केली आहे. सेन्सेक्स 19 अंकांच्या किरकोळ वाढीसह 79,828 वर उघडला. निफ्टी 6 अंकांनी वाढून 24,432 वर उघडला. बँक निफ्टी 3 अंकांनी वाढून 53,658 वर उघडला. क्षेत्रीय निर्देशांकांबद्दल बोलायचे झाले तर, आज ऑटो-आयटीसह मेटल आणि फार्मामध्ये खरेदी दिसून येत आहे. त्याच वेळी, निफ्टीचा रिअल्टी निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत आहे..टॉप गेनर्स व टॉप लूजर्सआज आयटी कंपन्यांनी जोरदार कामगिरी केली.टॉप गेनर्स: INFY, TECHM, TCS, POWERGRID, HCLTECHटॉप लूजर्स: ITC, BEL, SUNPHARMA, RELIANCE, HINDUNILVR.जीडीपीत जबरदस्त वाढअर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने मोठी बातमी आली आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा जीडीपी 7.8% ने वाढला आहे, ही मागील 5 तिमाहीतील सर्वात वेगवान वाढ आहे. सरकार आणि तज्ज्ञांनी 6.5% वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता, पण त्यापेक्षा खूप चांगली कामगिरी झाली आहे. ही वाढ देशांतर्गत खप, सरकारी खर्च आणि इंडस्ट्रीच्या वाढीमुळे झाली असून याचा थेट सकारात्मक परिणाम शेअर बाजार आणि गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासावर झाला आहे..भारताची भूमिकाआंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या मोर्चावरही भारत सक्रिय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी संबंध सुधारण्यासाठी विश्वास, परस्पर सन्मान आणि संवेदनशीलता महत्त्वाची असल्याचे मान्य केले. त्याचबरोबर मोदी आज रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेणार आहेत. पुतिन डिसेंबरमध्ये भारत भेटीवर येणार असल्याचे जाहीर झाले असून, ऊर्जा, संरक्षण आणि व्यापार क्षेत्रात मोठे करार होण्याची शक्यता आहे..अमेरिका-चीन व्यापारअमेरिकेत मोठा घटनाक्रम घडला आहे. अपील्स कोर्टाने डोनाल्ड ट्रंप यांच्या व्यापार धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोर्टाने बहुतेक टॅरिफ अवैध असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे अमेरिका-चीनसह अनेक देशांशी असलेल्या तणावग्रस्त व्यापार संबंधांना नवी दिशा मिळू शकते. अमेरिकन बाजारांवर याचा तात्काळ परिणाम दिसला. डाऊ जोंस 90 अंकांनी खाली गेला, तर टेक शेअर्समधील विक्रीमुळे नॅस्डॅक 250 अंकांनी घसरला..Govt Loan: फक्त आधार कार्डवर मिळणार 90 हजारांचे कर्ज; तेही गॅरंटीशिवाय, सरकारने वाढवली योजनेची मुदत.गुंतवणूकदारांचा कल परदेशी गुंतवणूकदारांनी गेल्या सेशनमध्ये 8,300 कोटींची विक्री केली, तर देशांतर्गत फंडांनी मोठी खरेदी करत 11,500 कोटी रुपये गुंतवले. ही 7 एप्रिलनंतरची सर्वात मोठी इन्व्हेस्टमेंट आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार जरी सावध असले तरी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा विश्वास अजूनही ठाम आहे..कंपन्यांच्या मोठ्या डील्सकॉर्पोरेट पातळीवरही मोठी हालचाल होत आहे. Zydus Wellness ने ब्रिटनच्या Comfort Click कंपनीचे 2,847 कोटींमध्ये अधिग्रहण केले आहे. हे Zydus चे पहिले आंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण आहे. यामुळे कंपनीची जागतिक बाजारातील स्थिती मजबूत होईल..याशिवाय, Indian Highways Management Company ने ICICI बँकेसोबत देशातील पहिला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम सुरू करण्यासाठी करार केला आहे. यामुळे टोल कलेक्शनची पद्धत बदलेल आणि प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोपा होईल..Rule Change 1 September: आजपासून बदलले 5 मोठे नियम; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम .FAQs Q1. आज शेअर बाजाराची सुरुवात कशी झाली?Marathi: शेअर बाजाराची सपाट ओपनिंग झाली, पण नंतर 300 अंकांहून अधिक वाढ दिसली.English: The stock market opened flat but soon surged over 300 points.Q2. या तिमाहीत भारताचा जीडीपी किती वाढला?Marathi: एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा जीडीपी 7.8% ने वाढला आहे.English: India’s GDP grew 7.8% in the April–June quarter.Q3. आज कोणते शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले?Marathi: INFY, TECHM, TCS, POWERGRID आणि HCLTECH टॉप गेनर्स राहिले.English: INFY, TECHM, TCS, POWERGRID, and HCLTECH were the top gainers.Q4. सोन्या-चांदीचे दर कसे आहेत?Marathi: सोन्याने ₹1,04,000 प्रति 10 ग्रॅमचा उच्चांक पार केला, तर चांदी ₹1,20,900 वर पोहोचली.English: Gold crossed ₹1,04,000 per 10g, while silver touched ₹1,20,900 — an all-time high.Q5. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या कोणत्या बैठका महत्त्वाच्या ठरल्या?Marathi: मोदींनी शी जिनपिंग यांची भेट घेतली आणि आज पुतिन यांची भेट घेणार आहेत.English: PM Modi met Xi Jinping and is scheduled to meet Vladimir Putin today..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.