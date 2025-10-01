Stock Market Opening: RBIच्या निर्णयापूर्वी शेअर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स 100 अंकांनी वधारला, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: आज, 1 ऑक्टोबर रोजी शेअर बाजार तेजीत आहे. आरबीआय एमपीसीच्या धोरणात्मक व्याजदरांवरील निर्णयापूर्वी बाजार हिरव्या रंगात उघडला. सेन्सेक्स 100 अंकांनी वधारला होता. निफ्टी देखील 40 अंकांनी वधारला होता. फार्मा आणि ऑटो निर्देशांकांमध्ये जोरदार वाढ दिसून येत आहे..भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत आज व्याजदरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर होणार आहे आणि त्यापूर्वीच बाजारात वाढ झाली. आज बँक निफ्टी 18 अंकांनी वाढून 54,653 वर पोहोचला..RBI Guidelines 2025: डिजिटल पेमेंटचा नियम बदलणार; जाणून घ्या RBIच्या नव्या गाईडलाइन्स .आज शेअर बाजारासाठी महत्त्वाचे ट्रिगर्स:सर्वांचे लक्ष RBI च्या व्याजदर निर्णयावर आहे. तज्ज्ञांपैकी 67% लोकांचे मत आहे की रेपो रेटमध्ये बदल होणार नाही, तर 33% अजूनही 0.25% कपातीची अपेक्षा करत आहेत.अमेरिकेत शटडाउनची शक्यता आणि त्याचा जागतिक बाजारांवर परिणाम हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे..अमेरिकन बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ झाली. डाऊ 300 अंकांच्या घसरणीतून सावरून 80 अंकांनी वाढला आणि रेकॉर्ड पातळीवर बंद झाला. मात्र, शटडाउनच्या भीतीमुळे डाऊ फ्युचर्स 120 अंकांनी खाली आला. चीन आणि हाँगकाँगचे बाजार सुट्ट्यांमुळे बंद आहेत.ट्रम्प प्रशासन फंडिंग बिल पास करण्यात अपयशी ठरल्याने 40% सरकारी कर्मचाऱ्यांना विनावेतन सुट्टीवर पाठवले जाऊ शकते. याचा परिणाम अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि जागतिक बाजारावर होऊ शकतो..RBI Deputy Governor: कोण आहेत आरबीआयचे नवे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू? सरकारने केली नियुक्ती.FIIsने (परदेशी गुंतवणूकदारांनी) मंथली एक्सपायरीच्या दिवशी ₹4,390 कोटींची विक्री केली, तर DII (देशांतर्गत गुंतवणूकदार) यांनी सलग 26 व्या दिवशी ₹5,762 कोटींची खरेदी केली. एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान वित्तीय तूट ₹5.98 लाख कोटींवर पोहोचली आहे..अमेरिकेने फार्मा आयातीवर 100% टॅरिफ लावला आहे. फायझरने ट्रम्प सरकारसोबत स्वस्त औषध विक्रीसाठी करार केल्यानंतर त्यांच्या शेअर्समध्ये 7% वाढ झाली. सध्या बाजार RBI च्या आजच्या निर्णयाकडे आणि अमेरिकेतील राजकीय घडामोडीकडे डोळे लावून बसला आहे. पुढील दिशा ही या दोन घटकांवरच अवलंबून राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.