Stock Market Opening: तेजीनंतर शेअर बाजार घसरला; सेन्सेक्स 100 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स वाढले?

आजच्या व्यवहारात ऑटो, मेटल आणि पीएसयू बँक इंडेक्स वाढले, तर इन्फोसिस, HDFC लाईफसारख्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. गुंतवणूकदारांचे लक्ष GST काऊन्सिलच्या बैठकीवर असून करकपात आणि दर सुधारणेची शक्यता आहे. सोने-चांदी नव्या उच्चांकावर पोहोचले असून रशियाकडून तेलावरील डिस्काउंटमुळे भारताला दिलासा मिळणार आहे..Stock Market Opening Today: आज बुधवारी शेअर बाजार हिरव्या रंगात उघडला, परंतु त्यानंतर बाजार वरच्या पातळींवरून घसरला. सेन्सेक्स 100 अंकांनी वधारला. निफ्टीमध्येही सुमारे 40 अंकांनी वाढ झाली. बँक निफ्टी, मिडकॅप निर्देशांकातही वाढ दिसून आली. त्यानंतर सेन्सेक्स 130 अंकांनी घसरला. निफ्टी देखील 34 अंकांच्या घसरणीसह 24,545च्या आसपास व्यवहार करत होता..NSE वरील ऑटो, मेटल, पीएसयू बँक, ऑईल अँड गॅस आणि हेल्थकेअर इंडेक्स वाढीसह व्यवहार करत होते. निफ्टी-50 मध्ये टाटा स्टील, हिंदल्को, JSW स्टील, BEL, इटर्नल आणि ONGC हे टॉप गेनर्स ठरले, तर हिरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, टाटा कन्झ्युमर, बजाज फायनान्स, भारती एअरटेल आणि HDFC लाईफमध्ये घसरण झाली..Mutual Funds Overlap: गुंतवणूक बुडण्याचा धोका! म्युच्युअल फंड ओव्हरलॅप म्हणजे नेमकं काय? .जागतिक संकेत कसे आहेत?GIFT निफ्टीमध्ये 70 अंकांची घसरण दिसून आली. अमेरिकन बाजारात बाँड यिल्ड्स आणि टॅरिफच्या चिंतेमुळे मोठी हालचाल झाली. डाओ 250 अंकांनी खाली आला, तर नॅस्डॅक 175 अंकांनी घसरला..Mutual Fund: म्युच्युअल फंड विकण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी.आजचे महत्त्वाचे ट्रिगर्सGST काऊन्सिलची बैठक : करांमध्ये कपात आणि फक्त दोन स्लॅब ठेवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. कार, कपडे, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्रोन, सिमेंट आणि खत यांसारख्या उत्पादनांवर कर कमी होण्याची शक्यता आहे. रशियाकडून तेलावर सूट : भारतासाठी रशियाने क्रूड ऑईलवरील डिस्काउंट डॉलर 3-4 प्रति बॅरलपर्यंत वाढवला आहे, ज्यामुळे इंधन आयात खर्चात बचत होईल. ट्रम्पचे विधान : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील जास्त टॅरिफमुळे अमेरिकी कंपन्यांना तोटा होत असल्याचे म्हटले आहे. सोन्या-चांदीचा नवा विक्रम : सोन्याने ₹1,05,850 वर क्लोजिंग केली तर चांदी ₹1,25,250 पर्यंत पोहोचली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोनं $3,600 च्या वर आणि चांदी 14 वर्षांच्या उच्चांकावर $42 च्या आसपास स्थिर आहे. FIIs-DIIs डेटा : परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) 3,320 कोटींची विक्री केली, मात्र देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) सलग सातव्या दिवशी खरेदी सुरू ठेवली आणि ₹2,550 कोटींची खरेदी केली..आजच्या लिस्टिंग्स आणि कॉर्पोरेट अपडेट्सआज विक्रान इंजिनिअरिंग आणि अॅनलॉन हेल्थकेअर या दोन कंपन्यांची बाजारात लिस्टिंग होणार आहे. गुंतवणूकदारांचे या लिस्टिंगकडे विशेष लक्ष लागले आहे..कॉर्पोरेट जगतात, झोमॅटोने प्लॅटफॉर्म फी 20% वाढवून ₹12 केली आहे. TCS ने स्कॅन्डिनेव्हियातील Tryg इन्शुरन्ससोबत ₹5,600 कोटींची डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन डील साइन केली आहे. इंडस टॉवर्स आफ्रिकन बाजारात प्रवेश करत असून नायजेरिया, युगांडा आणि झांबिया येथे सेवा सुरू करणार आहे..FAQs Q1. आज कोणते सेक्टर तेजीमध्ये होते?A1. ऑटो, मेटल, पीएसयू बँक, ऑईल आणि गॅस आणि हेल्थकेअर इंडेक्स वाढीसह व्यवहार करत होते.( Auto, Metal, PSU Bank, Oil & Gas, and Healthcare indices traded higher. )Q2. आजच्या टॉप गेनर्स आणि लूजर्स कोणते शेअर्स होते?A2. टॉप गेनर्समध्ये टाटा स्टील, हिंदाल्को, JSW स्टील, BEL आणि ONGC होते. टॉप लूजर्समध्ये हिरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, बजाज फायनान्स आणि HDFC लाईफ होते.( Top gainers included Tata Steel, Hindalco, JSW Steel, BEL, and ONGC; losers were Hero Motocorp, Infosys, Bajaj Finance, and HDFC Life. )Q3. GST काऊन्सिलच्या बैठकीतून काय अपेक्षा आहे?A3. दरकपात, दोन कर स्लॅबची अंमलबजावणी आणि कार, कपडे, उपकरणांवर टॅक्स कमी करण्याची घोषणा होऊ शकते.( Expectations of tax cuts, two-slab GST structure, and reduced tax on cars, clothes, and appliances. )Q4. सोनं आणि चांदीचे भाव काय आहेत?A4. सोन्याची किंमत ₹1,05,850 वर आणि चांदी ₹1,25,250 पर्यंत पोहोचली आहे.( Gold closed at ₹1,05,850 and silver surged to ₹1,25,250. )Q5. रशियाने भारताला तेलावर किती डिस्काउंट दिला आहे?A5. रशियाने क्रूड ऑईलवर $3-4 प्रति बॅरल सूट दिली आहे.( Russia increased crude oil discount to $3-4 per barrel for India. )