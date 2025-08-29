Share Market

Stock Market Opening: शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात; सेन्सेक्स 140 अंकांनी वाढला, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: भारतीय शेअर बाजाराने सप्टेंबर सीरीजची सुरुवात सकारात्मक केली. आज सकाळी सेन्सेक्स 140 अंकांहून अधिक वर तर निफ्टी सुमारे 40 अंकांच्या वाढीसह उघडले.
Stock Market Opening Today
राहुल शेळके
Summary

  • आज शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात झाली असून निफ्टी 24,500 च्या वर स्थिर आहे.

  • सेन्सेक्स 100 अंकांनी वर गेला आहे.

  • कोटक बँक, एशियन पेंट्स आणि HUL हे टॉप गेनर्स ठरले आहेत.

Stock Market Opening Today: भारतीय शेअर बाजाराने सप्टेंबर सीरीजची सुरुवात सकारात्मक केली. आज सकाळी सेन्सेक्स 140 अंकांहून अधिक वर तर निफ्टी सुमारे 40 अंकांच्या वाढीसह उघडले. मात्र, लवकरच बाजार वरच्या स्तरावरून थोडासा घसरताना दिसला.

