Stock Market Opening: शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात; सेन्सेक्स 140 अंकांनी वाढला, कोणते शेअर्स वाढले?

आज शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात झाली असून निफ्टी 24,500 च्या वर स्थिर आहे. सेन्सेक्स 100 अंकांनी वर गेला आहे. कोटक बँक, एशियन पेंट्स आणि HUL हे टॉप गेनर्स ठरले आहेत..Stock Market Opening Today: भारतीय शेअर बाजाराने सप्टेंबर सीरीजची सुरुवात सकारात्मक केली. आज सकाळी सेन्सेक्स 140 अंकांहून अधिक वर तर निफ्टी सुमारे 40 अंकांच्या वाढीसह उघडले. मात्र, लवकरच बाजार वरच्या स्तरावरून थोडासा घसरताना दिसला..NSE वर निफ्टी FMCG, प्रायव्हेट बँक, IT, मेटल आणि फार्मा इंडेक्समध्ये चांगली तेजी दिसून आली, तर ऑटो इंडेक्स घसरला. निफ्टी 50 मध्ये HUL, Nestle, Asian Paints, ITC आणि Kotak Bank चे शेअर्स वाढले, तर M&M, Bajaj Auto, NTPC, Titan आणि Eicher Motors या कंपन्यांचे शेअर्स घसरले..आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा प्रभावही शेअर बाजारावर दिसून आला. अमेरिकन मार्केट काल मोठ्या तेजीसह बंद झाले होते. Dow Jones 70 अंकांनी वाढून विक्रमी उच्चांकावर गेला, S&P 500 ने सलग दुसऱ्या दिवशी नवा उच्चांक गाठला, तर Nasdaq 115 अंकांनी वाढला. मात्र, आशियाई बाजारांत घसरण दिसून आली. निक्केई 175 अंकांनी घसरला, तर GIFT Nifty 30 अंकांच्या वाढीसह 24,675च्या जवळ ट्रेड करत होता..आज बाजारातील मोठ्या ट्रिगर्समध्ये GST कपात सर्वाधिक चर्चेत आहे. सरकारने दुचाकी, कार, बस यांवरील GST 28% वरून 18% करण्याचा प्रस्ताव आहे. जर तो मंजूर झाला, तर ऑटो सेक्टरला थेट फायदा होईल. याशिवाय कपडे, फुटवेअर, फर्टिलायझर आणि हॉटेलमधील भाड्यावरही कर कमी करण्याची शिफारस आहे..Income Tax: भारताने केला नवा विक्रम! देशातील लोक कॉर्पोरेट कंपन्यांपेक्षा जास्त कर भरतात; अहवालात उघड.ताज्या IIP आकडेवारीनेही बाजारात सकारात्मक भावना निर्माण केली आहे. जुलै महिन्यात औद्योगिक उत्पादन वाढ (IIP) 3.5% आहे, ही वाढ मागील 4 महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर आहे.आज बाजाराची नजर रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या 48व्या AGM वर असेल. दुपारी 2 वाजता सुरू होणाऱ्या या सभेत Jio IPO, डिजिटल बिझनेस, रिटेल आणि एनर्जी क्षेत्राशी संबंधित मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे..टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातूनही एक मोठी बातमी आहे. गुजरातच्या साणंद येथील CG Power प्लांटमध्ये देशाची पहिली "Made in India" चिप तयार करण्यात येणार आहे. IT मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उद्घाटन करताना सांगितले की ही स्वदेशी चिप आत्मनिर्भर भारतासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल..IPO मार्केटमध्ये आज दोन मोठ्या बातम्या चर्चेत राहिल्या – Groww ला IPO साठी SEBI ची मंजुरी मिळाली असून कंपनी ₹8,500 कोटी उभारणार आहे. दुसरीकडे, Vikran Engineering चा IPO आज बंद होत असून त्याला आतापर्यंत 5 पट प्रतिसाद मिळाला आहे..GST Reform: ब्रँडेड मिठाई, फूड प्रोडक्ट आणि कपडे सर्व स्वस्त होणार; किती टक्के GST लागणार? पुढच्या आठवड्यात मोठा निर्णय.परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) काल 8,000 कोटी रुपयांहून अधिकची विक्री केली असली तरी, देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) 6,900 कोटींची खरेदी करून बाजाराला आधार दिला..थोडक्यात सकारात्मक आर्थिक आकडेवारी, GST कपातीचा प्रस्ताव आणि रिलायन्स AGM मधील अपेक्षित घोषणांंमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसत असला, तरी परदेशी गुंतवणूकदारांची सततची विक्री आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता यामुळे बाजारात अस्थिरता कायम राहू शकते..FAQs1. निफ्टी आज कितीवर ट्रेड होत आहे? (What level is Nifty trading at today?)- निफ्टी 24,500 च्या वर स्थिर आहे.2. सेन्सेक्समध्ये किती वाढ झाली आहे? (How much has Sensex gained?)- सेन्सेक्स 100 अंकांनी वर गेला आहे.3. आजचे टॉप गेनर्स कोणते आहेत? (Who are today’s top gainers?)- कोटक बँक, एशियन पेंट्स आणि HUL हे प्रमुख गेनर्स आहेत.4. कोणत्या सेक्टर्स आज वाढले आहेत? (Which sectors showed strength in the market?)- बँकिंग आणि FMCG सेक्टरमध्ये चांगली तेजी दिसून आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.